Metro D se už prodražuje

Vedení hlavního města odhaduje, že stavba nové linky metra D z Písnice na náměstí Míru vyjde na 72 miliard korun. Náklady na přípravu stavby zatím činily zhruba miliardu korun.

Zvýšení ceny oproti předchozím odhadům kritizoval předseda klubu zastupitelů ANO Patrik Nacher. Náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě) v reakci uvedl, že minulá reprezentace vycházela z čísel, která nezohledňovala nárůst nákladů na stavební práce v posledních letech. První úsek z depa Písnice na Pankrác podle něho na základě aktuálních odhadů vyjde na 57 miliard korun, celá zatím naplánovaná trasa až do centra města pak o 15 miliard korun více. Kam povede linka ze zastávky Náměstí Míru, zatím není rozhodnuto, zvažuje se pokračování na Žižkov a do Vysočan.

Zhruba miliarda, kterou zatím město utratilo, padla podle náměstka na výkupy pozemků, inženýring a přípravu projektu. Letos by měl začít geologický průzkum, který vyjde na další zhruba miliardu a půl. Vzniknou při něm části tunelu, které budou později využité pro samotnou stavbu. Město již vybralo dodavatele, do 4. dubna však ještě trvá lhůta pro odvolání. Pro první úsek mezi Pankrácem a Olbrachtovou by město chtělo získat stavební povolení do tří let, pozemky už jsou tam podle vedení magistrátu v podstatě vyřešeny. Zástupci města tento týden oznámili, že se dohodli s vlastníky pozemků nutných pro stavbu stanice metra D Nádraží Krč.

Náměstek Scheinherr také uvedl, že město se chystá řešit i výtvarnou podobu nových stanic. Podobu interiérů by měl ve spolupráci s městem a společností Metroprojekt, která linku navrhuje, řešit architekt David Vávra. Nepůjde o soutěž na celkové stavební řešení stanic, které zůstane podle návrhu Metroprojektu. Podobný návrh na jednotnou vizuální podobu interiérů stanic schválilo už minulé vedení magistrátu. Část politiků a odborné veřejnosti se pokoušela prosadit architektonické soutěže na podobu nových stanic, ale neuspěli.

V první fázi má vzniknout úsek metra Pankrác – Olbrachtova. Následně bude stavba prodloužena do plánované zastávky Nové Dvory. Jako poslední ve směru na jih vznikne trasa od Nových Dvorů až do konečné Depo Písnice. Kromě úseku z Pankráce do Písnice má vést metro D také z Pankráce na náměstí Míru. O stavbě této části trasy se zatím nerozhoduje. Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče. Sněmovna nyní schvaluje úpravu zákona, která to umožní.

(ng)