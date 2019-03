Ilustrační FOTO - Haló noviny

Odklad jen krátký a se schválenou dohodou

Prezidenti a premiéři 27 zemí Evropské unie rozhodli, že umožní odklad brexitu nejdéle do 22. května, vyplývá z diplomatických informací.

Podmínkou je, že do příštího pátku britská Dolní sněmovna na třetí pokus schválí už od prosince hotový text dohody o spořádaném britském vystoupení z evropského bloku.

Britská premiérka Theresa Mayová přitom ve středu požádala o odklad brexitu až do 30. června. Delší prodloužení ale podle 27 ostatních lídrů nebude možné, protože Británie nemá v úmyslu uspořádat volby do europarlamentu.

Přibližně hodinu a půl vysvětlovala Odpoledne Mayová v Bruselu partnerům z ostatních zemí nynější situaci kolem brexitu a důvody, které ji ve středu vedly k žádosti o jeho přeložení na pozdější termín. Později o své reakci jednali šéfové sedmadvaceti zemí už bez její přítomnosti, na stůl dostali krátký návrh společných závěrů.

Bez problémů předsedové států a vlád 27 unijních zemí Mayové vyhověli v další části její žádosti a schválili tak doplňky ke smlouvě, které premiérka 11. března ve Štrasburku domluvila s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem.

Summit také opět upozornil, že o textu dohody o britském vystoupení z bloku, který obsahuje i spornou takzvanou irskou pojistku, není možné znovu vyjednávat.

Lídři zemí Evropské unie se musejí do poslední minuty snažit, aby umožnili spořádaný brexit, zároveň se však musí připravit na to, že britský parlament vyjednanou dohodu o odchodu země z evropského společenství nakonec neschválí. Při příchodu na jednání summitu v Bruselu to řekla německá kancléřka Angela Merkelová. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona jsou evropští lídři připraveni odsouhlasit krátký odklad brexitu, pokud by však Británie chtěla termín odchodu odsunout více, musí předložit jasný plán, k čemu odklad využije.

(čtk)