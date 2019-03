Tohle prostě »smrdí«…

Když předseda vlády Andrej Babiš navštívil USA, tak měl ve své delegaci člověka z ministerstva obrany. V delegaci byl přítomen sám pan náměstek Jakub Landovský (ČSSD), syn známého herce Pavla Landovského. Ten potvrdil, že náš stát vyjednává s USA o dodávce vrtulníků pro naši armádu. Prý o nás mají USA enormní zájem. Vyzbrojí nás tedy vrtulníky od výrobců Sikorski nebo Bell. Celkově prý půjde o 10 strojů v nominální hodnotě něco přes 12 miliard korun. Podívejme se ale na celý problém z úplně jiné stránky než zbrojní.

Jak může ministerstvo obrany domlouvat kontrakt za takto vysoký obnos bez toho, aniž by proběhlo řádné výběrové řízení? Výrokem, že nám vrtulníky dodají USA, ve své podstatě popíráme zákon o zadávání veřejných (respektive státních) zakázek. Státní správu, samosprávu a jiné organizace stát nutí, aby vše bylo co nejvíce transparentní, a na ministerstvu obrany se »hází« penězi bez výběrového řízení. Lze tedy tvrdit, že pokud neproběhne řádné výběrové řízení, kam se mohou přihlásit i jiní výrobci vrtulníků, tak je takové rozhodnutí diskriminační. Preferuje totiž dodavatele z jedné země (USA), která se momentálně nachází v krizi, a zjevně tedy chce mít co nejvíce odbytu. Pokud bych tedy měl dodržet transparentní výběrové řízení, tak budu mít více dodavatelů (zájemců) o daný kontrakt. Odůvodnění, proč vše »prý« zakoupíme v USA je, že se jedná o našeho spojence. Nevím, jak vám, ale mě to celé prostě nějak »smrdí«. Stačí, když se podívám do minulosti, co vše se na ministerstvu odehrálo za různé machinace. Od nákupu pandurů, letounů CASA až po stíhačky Gripen.

Celé je to zvláštní. Navíc když pan Landovský tvrdí, že prý velice přitakával viceprezident USA Mike Pence, tak je to zvláštní dvojnásob. Že vám tento člověk nic neříká? Trochu vám jej přiblížím. Jedná se o člověka, který se neštítí vydělávat na lidském neštěstí. V USA je o něm známo, že vydělal jmění na hurikánu Katrina, když posléze nechal město New Orleans rychle obnovovat soukromými korporacemi za veřejné peníze. To je další věc, která mi na celé věci prostě nesedí. USA nejde o to, že bychom byli jejich spojenci, ale primárně jim jde o odbyt a geopolitickou hru. Abychom nakonec vrtulníky nekupovali předražené (ony už beztak budou) od firmy Boeing, která je nyní v průšvihu, když má »uzemněno« mnoho nových dopravních letadel, protože mají pravděpodobně softwarovou chybu, která je posílá střemhlav dolů. Tato chyba již má na kontě dvě zřícená letadla a stála mnoho lidských životů.

Pamatujme, že vše, co se nakupuje na ministerstvu obrany z veřejných peněz, je nějakým způsobem zahaleno tajemstvím, skrytými dohodami a všude se operuje s ochranou státu. Poté to celé může dopadnout tak, jako s letouny CASA, které převážely maximálně koně Převalského a k ničemu jinému se nedaly použít. Pokud bychom ale měli řádně nastavené kontrolní mechanismy, tak by nedocházelo k velkým tunelům, které jsou u státních zakázek téměř na denním pořádku. A ministerstvo obrany nám může posloužit jako modelový příklad, jak se to nemá dělat.

Jan KLÁN, předseda OV KSČM Kutná Hora a kandidát do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)