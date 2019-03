Daňový nešvar

Rozmohl se nám tu takový nešvar - řečeno slovy filmové klasiky. Objektem kreativního usilování PR týmů politických stran se v poslední době staly procentní sazby DPH. Ne, že by jejich nastavení vyjadřovalo nějakou hlubokou logiku - jde zkrátka o výsledek dlouholetého vývoje a působení často nesourodých vlivů, který by zajisté zasloužil průběžné korekce. Takové, které by ovšem směřovaly k účelnému využití tohoto nástroje fiskální politiky, který v principu může sloužit ovlivňování poptávky, a tím i částečně vyrovnávat výkyvy ekonomického cyklu.

Současné návrhy a představy jejich autorů však zjevně směřují k jistému druhu ornamentalismu - ono to prostě dobře vypadá, když se někde něco sníží. Problém je, že poplatníkovi, kterým je koncový spotřebitel, zákazník, toto blahosklonné gesto obvykle, dokonce i pravidelně (jak nám ukazují příklady naše nebo třeba slovenské), nic nepřináší. Snížení té či oné sazby se rozplyne jako poslední jarní sníh kdesi v řetězci odběratelsko-dodavatelských vztahů před ním. Zkrátka zaplatí stejně, někdy kupodivu víc, jen jeho peníze nekončí ve veřejném rozpočtu - tedy třeba u hasičů, učitelů, ve výstavbě silnic, sociálních službách atp., ale v maržích obchodníků.

Jistě by rozmyslné úpravy včetně snižování sazeb DPH mohly vést ke všeobecnému prospěchu - výrobců i spotřebitelů. Avšak, kromě jiného, by musely být spojeny s účinnou (pro začátek nepřímou) cenovou regulací, a tudíž i přehodnocením pohledu na obsah »svobody trhu« a, nedej pánbůh, i závazků vyplývajících z vlastnictví (výrobních prostředků). Ale to už je úplně jiná historie.

Andrej BÓNA, kandidát do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)