Životy na oltáři loajality

Nedávné události v letecké dopravě spojené s »uzemněním« nového letadla společnosti Boeing typu 737 MAX 8 ukázaly v plné nahotě, jak to vypadá s odpovědností vůči zákazníkům a v otázce loajality naší republiky vůči n

ašim, nyní americkým patronům. O naší suverenitě si můžeme nechat zdát.

Pád letadla 737 MAX 8 při vzletu v Etiopii byl na první pohled stejný jako pád letadla o pět měsíců dříve v Indonésii. Pro úplnost je nutné dodat, že pád letadla v Indonésii není dosud vyšetřen. To, co následovalo po pádu letadla v Etiopii, ukázalo, jak to se suverenitou na zeměkouli funguje.

Po nehodě se rozhodla k jeho »uzemnění« kromě Etiopie Čína a některé asijské státy. Evropa váhala. Český úřad pro civilní letectví se na můj přímý dotaz k problematice rozhodl hrát mrtvého brouka, případně vyvinul pštrosí způsob řešení problému a nekomunikoval.

Společnost Smartwings, jako jediná domácí společnost provozující v České republice, hrála arogantní roli, jak je to pro kapitalistickou společnost obvyklé. Vše probíhalo standardním způsobem - Evropa nebude zlobit Američany. Česká republika ve shodě s ministrem zahraničí Petříčkem v jeho nedotázání se na Ukrajině na vraždění Čechů na Volyni a jinde se rozhodla držet s ní basu. Vždyť co, lidé jsou jenom čísla a lidská práva se řeší, jenom když se to nosí a je to v zájmu kapitálu. Česká republika uvedla, že se bude řídit pokyny EASA. ČTK to řekl mluvčí úřadu Vítězslav Hezký, podle něhož úřad nemá k zákazu pravomoc. Pražské letiště uvedlo, že v pravidelné dopravě tu nasazují letouny Boeing 737 MAX jen Smartwings a flydubai. Letiště hodlá respektovat opatření aerolinek. Životy cestujících opět nikdo neřeší.

Situace se diametrálně změnila ve chvíli, kdy se pro zákaz provozu letadel Boeing 737 MAX 8 rozhodla Velká Británie. Země disponující největším leteckým trhem v EU. Země suverénní, na rozdíl od České republiky. Pak to šlo ráz na ráz a během pár hodin už typ letounu v EU dosedl. Dvě letadla nevpuštěná domů ukazují frašku příslušných evropských vazalů. Letadlo padalo po startu, a nikoli při letu či přistání. Nejdříve čekaly tyto »suverénní země« jak se zachovají mocné země a poté se mohly přerazit v uzavírání vzdušného prostoru.

Úplně na závěr je nutno zmínit chování americké agentury leteckého provozu FAA. V sedmdesátých letech se spokojila s ubezpečením společnosti McDonnell Douglas, které u letadla DC 10 padaly dveře nákladového prostoru, kdy nehodu z roku 1972 odložila s tím, že společnost problém vyřeší. Jak se ukázalo v roce 1974 v Paříži, tak se tak nestalo a na 350 nevinných lidí v letadle Tureckých aerolinií za tuto nedbalost zaplatilo životem. Pak teprve následovalo »uzemnění« letadel DC 10. McDonnell Douglas to zlomilo vaz a společnost Boeing se stala lídrem trhu.

Historie se při zjištění, že piloti v USA již v roce 2018 si na chování letadla Boeing 737 MAX 8 stěžovali, zřejmě opakuje. Bylo nutné obětovat cestující z řady zemí v Etiopii, aby se problém s podezřelým letadlem začal skutečně řešit?

Zdeněk MILATA, předseda Komise pro bezpečnost a IZS Rady Středočeského kraje