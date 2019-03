Jak (ne)připomněli 15. březen 1939

S odstupem týdne již můžeme zhodnotit, jak se veřejnoprávní média popasovala s 80. výročím německé okupace našich zemí 15. března 1939. Nakolik jsem zaslechla fragmenty toho, co vysílal Český rozhlas, vyvozuji, že jeho příspěvek k připomenutí této nejtragičtější události českého národa ve 20. století byl solidní. K televizi však musíme přistoupit kritičtěji. Ve srovnání s uplynulými lety, kdy se na 15. březen 1939 tak nějak zapomínalo nebo stál na okraji zájmu moderátorů, bylo sice letošní pokrytí slušné. Ovšem poměřovat musíme nejen s uplynulými roky, ale především s jinými kulatými výročími. A takové srovnání odhaluje velké slabiny televizní dramaturgie.

Jestliže k 50. výročí srpnových událostí roku 1968 Česká televize zařadila na různých svých stanicích po mnoho dnů desítky pořadů – diskusí historiků a pamětníků, dokumentárních filmů domácích i zahraničních, pořad Dnes před 50 lety, speciální celodenní vysílání, minimálně dva umělecké filmy (vč. filmu nového, jenž byl odvysílán 21. srpna v nejvíce sledovaném čase od 20 hodin na ČT1), a dokonce ani dětský kanál Déčko a sportovní kanál nebyly vynechány, pak 80. výročí nepoměrně dramatičtější události nebylo takto pestře a mnohadenně pokryto. Podotýkám, že po březnu 1939 následovalo více než šest let otevřeného brutálního nacistického teroru se statisícovými oběťmi z řad Čechoslováků a šlo o bytí a nebytí našeho národa!

Pohlédnutí do programu ČT vede k jasným závěrům. Veřejnoprávní televize se 80. výročí 15. března 1939 věnovala soustavněji prakticky jen výroční den v pátek patnáctého, kdy nabídla tradičně Dnes před 80 lety, několik dokumentárních filmů a diskusí především historiků, ovšem večer v hlavním vysílacím čase na ČT1 si neodpustila zařadit nevýznamný a nevážný seriál Strážmistr Topinka, jako kdyby snad jeho fanoušci nepřežili, kdyby byl tento díl odvysílán o týden později a místo něho byl zařazen film umělecky zobrazující události 15. března, okupace či odboje. A kolik se jich nabízelo, vždyť archiv ČT je přebohatý! Což například inscenace Noc rozhodnutí z roku 1993 s Rudolfem Hrušínským v roli Emila Háchy? Nebo filmy dávnější? Ovšem těch z doby předlistopadové se ČT zřejmě štítí. Připomínka 15. 3. 1939 skončila s víkendem, aby až s několikadenním odstupem mohli ponocující diváci zhlédnout v úterý od 22.25 hodin film Protektor. To bylo jediné umělecké dílo k tak významnému výročí.

Co je však ještě závažnější, a občané by si toho měli všímat: vysocí ústavní činitelé této země se neúčastnili akcí k 15. březnu 1939! Jsou jen dvě pozitivní výjimky, o kterých vím: předseda Sněmovny Radek Vondráček položil věnec u sochy TGM na Hradčanském náměstí v Praze a první místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip hovořil na pietním shromáždění u Pečkárny, kde v době protektorátu trpěli a umírali čeští vlastenci. Tím výčet končí. Tiskové odbory Senátu a Úřadu vlády mi potvrdily, že předseda horní komory Jaroslav Kubera ani premiér Andrej Babiš nikde památku statečných odbojářů či obětí nacismu neuctili. Tak, a nyní to, vážení čtenáři a čtenářky, porovnejte s jejich angažmá kolem výročí 21. srpna. Docela slušná ostuda.

Monika HOŘENÍ