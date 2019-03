Voda si zaslouží ústavní ochranu

ČR má za sebou nejsušší období v novodobé historii Československa. Ministerstva zemědělství a životního prostředí proto zahájila debatu o možnostech ústavní ochrany vody jako přírodního zdroje. Resort zemědělství chce také v příštích třech letech podpořit obnovu 1215 rybníků.

Voda je strategickou surovinou nejvyššího významu a měla by mít ústavní ochranu, tvrdí šéfové obou resortů. »Voda je v současnosti chráněná stejně jako ostatní přírodní zdroje, tedy třeba písek nebo uhlí. Podle nás má být ale voda zájmem číslo jedna, je nejdůležitějším zdrojem, který musíme chránit pro nás i pro budoucí generace,« uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) u příležitosti Světového dne vody.

Zakotvení ochrany vody v Ústavě ČR podporuje i ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). »Významu vody musí odpovídat i její stupeň ochrany v našich zákonech a ústavní ochrana se tak nabízí jako účinné řešení. Ostatně, inspirací nám mohou být moderní ústavy několika západoevropských zemí, které již rostoucí důležitost vody zohledňují,« uvedl. Podle ministerstva zemědělství se nedávno objevila ústavní ochrana vody například na Slovensku.

Zástupci státu chtějí nyní s odborníky rokovat o tom, jestli by se měla upravovat přímo Ústava, zavádět samostatný ústavní zákon, nebo jestli by se ochrana měla řešit ještě nějak jinak.

Vrátit vodu do rukou státu

Zavedení ústavní ochrany vody může počítat s podporou poslanců KSČM. Našemu listu to potvrdili stínoví ministři KSČM pro resorty zemědělství a životního prostředí Pavel Kováčik a Marie Pěnčíková. »Ústavní ochrana vody je dlouhodobě i naší programovou prioritou, takže tuto iniciativu samozřejmě vítáme a jsme rádi, že se alespoň na něčem v tomto tématu dokážou ministerstva zemědělství a životního prostředí téměř bezezbytku shodnout,« řekl Kováčik. Připomněl, že už při tvorbě programového prohlášení vlády zástupci KSČM prosazovali, aby téma vody mělo »jednoho pána«, to znamená, aby o všech otázkách týkajících se hospodaření s vodou rozhodovalo ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí aby řešilo pouze ekologické hledisko. »Pokud jde o zákonnou úpravu, přivítáme každou, která realitu ochrany vody jako nejvyšší strategické suroviny upevní, pokud to bude ústavním zákonem, určitě ho budeme chtít nejenom podpořit, ale budeme chtít na něm aktivně pracovat,« dodal Kováčik.

Rovněž podle Pěnčíkové by voda měla být ústavně chráněná. »Posledních pár let se voda opravdu stává zásadním problémem, myslím si ale, že bychom mohli tu diskusi rozšířit i na ostatní nerostné bohatství na území státu. To je vesměs v soukromých rukou a diskuse o tom, jestli by nemělo být v majetku státu, je určitě na místě, každopádně voda je i pro nás prioritou,« uvedla stínová ministryně. Fakt, že voda se dostala do soukromých rukou, považují komunističtí zákonodárci za velký problém. »Vykoupení zdrojů pitné vody zpět do majetku státu by mělo být jednoznačnou prioritou, protože to usnadňuje celý sytém hospodaření s vodou,« dodala Pěnčíková. Nevyloučila, že KSČM předloží ještě v tomto volebním období příslušnou novelu zákona.

Výstavba 1215 nádrží je reálná

Kováčik souhlasí i se záměrem ministerstva zemědělství, které chce ve spolupráci se státním podnikem Lesy ČR v následujících třech letech podpořit rekonstrukci, obnovu, odbahnění nebo stavbu 1215 rybníků nebo malých vodních nádrží. Ministerstvo na to chce dát půl miliardy korun ročně.

Připomněl, že ve Sněmovně se právě projednává návrh zákona, který usnadňuje výstavbu nebo obnovu malých vodních nádrží za účelem zadržení vody v krajině, takže ta vize 1215 nádrží je podle něj reálná. »Budeme dělat všechno pro to, aby tento způsob zadržování vody v krajině byl také realizován. Neustupujeme však ani od dalších opatření k ochraně vody a zadržování vody v krajině, ať už jde o výstavbu přehrad nebo zadržování podílu humusu v půdě prostřednictvím podpory živočišné výroby a dalších věcí, které jsou i v našem programu dlouhodobě,« dodal Kováčik.

Podle Brabce má ČR za sebou pět suchých let, což je nejsušší období v novodobé historii Československa. Loňský rok pak podle něj byl sušší než rok 1947. »Ten je uváděn jako nejsušší rok, který naši rodiče nebo prarodiče zažili,« dodal. Letošní zima podle něj přes zdánlivě bohatou sněhovou nadílku a naplnění vodních nádrží nedokázala překonat sucho v mělkých podzemních vodách například v Polabí nebo v některých částech Moravy.

Ministerstvo zemědělství v posledních čtyřech letech dalo na opatření proti suchu 29,4 miliardy korun, většinou z peněz Evropské unie. Do budoucna plánuje investovat více peněz do zavlažování.

(jad)

FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO