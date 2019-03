Pták roku 2019 – hrdlička divoká

Až vás bude na 1. máje zvát »ku lásce hrdliččin hlas«, tak vězte, že ten hlas bude znít »cukrrú-cukrrú« (nebo, jak si vymýšlejí páni ornitologové »tu-rrú, tu-rrú«). Neboť tak se ozývá naše hrdlička divoká v naší zemi odjakživa doma.

Tu hrdličku letos zvolili za ptáka roku, protože její populace pomalu ubývá. Na její místo se pomalu, ale jistě tlačí hrdlička zahradní (také se jí kdysi říkalo hrdlička balkánská), která se k nám začala stěhovat na konci II. světové války a její migrace k nám dosud neustala. Ta se ozývá jinak, a to »bu-bú-ščuk, bu-bú-ščuk« a její volání slyšíme hlavně ve městech. Slavný básník Máje Karel Hynek Mácha však slyšel volat naši hrdličku divokou, neboť ta zahradní si tehdy ještě žila na Balkáně.

Hrdlička divoká je pták o něco menší a útlejší než holub domácí. Má delší okrouhlý ocas, který je v letu vějířovitě roztažen, takže jsou viditelné bílé špičky rýdovacích per. Hřbet je rezavě hnědý, hrdlo a hruď jsou vínově načervenalé. Na krku má trojitou černou pásku. Samec a samice se navzájem neliší, mláďata jsou na hlavě, zádech a křídlech hnědší. Let charakterizují trhavé údery křídel. Kdežto hrdlička zahradní je větší, kulatější, mohutnější a také agresivnější. To je tak pro porovnání.

Naše hrdlička divoká hnízdí v otevřené krajině s křovinami, skupinami stromů a lesíky v květnu až červenci jednou ročně. Hnízdo je talířovitá stavba z klacíků a větviček umístěná v křoví. Živí se semeny a většinou do konce poloviny června vychová dvě mladé. Pilně se starají oba rodiče a právě oni se spolu k sobě chovají jako »dvě hrdličky«, čímž se míní, že hezky.

Hrdlička divoká je tažný pták, ze zimovišť v afrických savanách jižně od Sahary přilétá na přelomu dubna a května a odlétá v září. A právě ten návrat hrdliček divokých a jejich hlas na počátku května vyvolává v lidech něžnější a hezčí chování k opačnému pohlaví.

Je kupodivu řazena mezi lovnou zvěř, ale je celoročně hájená. Hnízdí na celém území republiky, i když hojnější je v nižších polohách. V horských oblastech se vyskytuje až do výšek kolem 1000 m n. m.

Stejně ji však chraňme, neboť oproti minulým sčítáním se stavy mírně snižují. Právem se stala ptákem roku!

Jiří JANOUŠKOVEC