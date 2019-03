Čínský prezident Si Ťin-pching. FOTO - Haló noviny

Čínský prezident v Itálii, summit o Číně

Itálie a Čína chtějí prohloubit vzájemné obchodní vazby a posílit investice, řekl při návštěvě Říma čínský prezident Si Ťin-pching. Dnes s italským premiérem Giuseppem Contem podepíšou dohodu, kterou se Itálie jako první stát skupiny G7 připojí k iniciativě One Belt One Road (nová Hedvábná stezka).

»Chceme obnovit starobylou Hedvábnou stezku, abychom lépe sdíleli plody lidského pokroku,« řekl Si po jednání s italským prezidentem Sergiem Mattarellou. Čína má podle něho zájem posílit s Itálií spolupráci v oblasti infrastruktury, logistiky nebo námořní dopravy.

Během návštěvy čínského prezidenta v Itálii se očekává uzavření 30 obchodních smluv za celkem sedm miliard eur (asi 180 miliard korun).

Projektem nové Hedvábné stezky se Peking snaží zlepšit vzájemný obchod a zvýšit investice s většinou zemí Asie i dalších světadílů. Propojit má Asii, Evropu a Afriku pomocí sítě železnic, přístavů a další infrastruktury. Inspirací projektu je starověká a středověká trasa, která vedla z východní Asie přes střední Asii do Středomoří.

ČTK připomíná, že Itálie rozhodnutím posílit vazby na Čínu znepokojila západní spojence. Zoufalý mluvčí americké Národní bezpečnostní rady (NSC) Garrett Marquis poněkud legračně vyzval Řím, aby nelegitimizoval »marnivý čínský projekt«, jak označil právě novou Hedvábnou stezku.

Mezi stoupence tzv. nové Hedvábné stezky patří i český prezident Miloš Zeman, který doufá, že pomůže oživit železnici nebo obchod s nemovitostmi. Letos v lednu v rozhovoru s agenturou Nová Čína řekl, že sní o tom, že »nová Hedvábná stezka povede přes ČR do západní Evropy«. Projekt samozřejmě podporuje i KSČM v čele se svým předsedou a 1. místopředsedou PS PČR Vojtěchem Filipem.

Hlasy z Bruselu

O dosažení vyrovnaných vztahů, které zajistí spravedlivou obchodní soutěž a rovný přístup na trh, se pak chce soustředit při budování svých vztahů s Čínou EU. Po diskusi lídrů unijních zemí, kteří v Bruselu o věci diskutovali před dubnovým summitem EU-Čína, to novinářům řekl předseda Evropské rady Donald Tusk.

Summit EU-Čína je naplánován na 9. dubna a Evropská unie na něm hodlá podle předsedy Evropské komise Jeana-Claude Junckera nabídnout Pekingu uzavření investiční dohody. Evropa ale žádá rovný přístup na čínské trhy pro své investory a také tzv. rovné hřiště například v přístupu k veřejným zakázkám.

»Čínské trhy nejsou dostatečně otevřené pro evropské výrobky. Čínské trhy nás do velké míry vylučují. Čína se může podílet na veřejných zakázkách v Evropě, a tak by bylo dobré, kdyby to platilo i obráceně,« prohlásil Juncker.

Německá kancléřka Angela Merkelová po summitu před novináři podotkla, že Čína a EU jsou v mnoha ohledech partnery, platí ale také, že jsou zároveň konkurenty…

(rj)