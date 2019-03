Ilustrační FOTO - Pixabay

NE cenzuře internetu!

Právě dnes se uskuteční v mnoha evropských městech protestní demonstrace proti schválení kontroverzní směrnice EU o autorských právech, která měla sjednotit autorské právo v Evropě. Nová úprava nic nesjednocuje, ale vytváří cenzuru.

Proto jsme se na toto ožehavé téma, které hýbe nejen světem internetu, zeptali europoslankyně Kateřiny Konečné. Zajímalo nás, zda a jak kauzu sledují komunističtí zákonodárci v EP, sdružení ve frakci GUE/NGL?

»S kolegou Jiřím Maštálkou se tématu reformy autorského práva věnujeme od počátku a bez ohledu na to, zdali jsme hlasovali na výboru nebo na plénu EP, vždy jsme hlasovali proti návrhu na nové znění čl. 11 a 13. Vzhledem k tomu, jak se vyvinulo poslední vyjednávání, to určitě hodláme zopakovat i teď. Problém nicméně je, že ostatní poslanci z jiných politických stran to vidí odlišně. Uděláme s kolegou úplné maximum, abychom je přesvědčili, ale na rovinu vám nemohu s čistým svědomím slíbit, že to tentokrát dopadne dobře,« přiznala Konečná.

Europoslankyně Kateřina Konečná.

Tato směrnice přinese nové povinnosti pro webové stránky, které sbírají a organizují zprávy (článek 11) a nutí platformy k proaktivnímu prohledávání všech nahraných materiálů a k automatické blokaci všech potenciálních porušení autorských práv (článek 13). Oba články mohou výrazně ovlivnit svobodu projevu a internetové spolupráce.

V ohrožení nejsou jen velké platformy jako Facebook, Instagram, Twitter, Snap.com, Soundcloud, ale i české servery jako Rajce.net, Mimibazar.cz, Ulozto.cz, všechny diskuzní servery jako nyx.cz a mnoho dalších oblíbených služeb. Novela zasáhne nejen tvůrce – hudebníky, editory, youtubery, bloggery, ale i uživatele – všechny ty, co sdílí, čtou či jinak používají obsah – tedy každého z nás!

Co můžete dělat vy? Napište europoslancům, aby hlasovali proti této směrnici. Ale pozor. Hlasovat se bude již v úterý, 26. března! »Poslanci za KSČM budou hlasovat proti. Budou hlasovat proti cenzuře internetu. Nenechme to tak!« dodává lídryně eurokandidátky »KSČM – Česká levice společně!« Konečná.

(zr, rj)