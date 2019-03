Ilustrační FOTO - pixabay

Izrael a Trump porušují mezinárodní právo

Rada OSN pro lidská práva schválila rezoluci odsuzující Izrael za záměrné používání smrtících prostředků a nepřiměřené síly proti protestům civilistů z palestinského Pásma Gazy. Usnesení je založené na vyšetřování OSN, podle kterého Izraelci vloni při protestech zabili 189 Palestinců a spáchali při tom válečné zločiny a zločiny proti lidskosti.

Izraelská zástupkyně hlasování slepě označila za další důkaz nespravedlivého posuzování Izraele, palestinský zástupce upozornil, že mezi mrtvými jsou také děti a zdravotníci. ČR coby satelit konglomerátu USA-Izrael bohužel text odmítla. Z členských zemí EU stejně postupovaly Rakousko, Bulharsko a Maďarsko. Rada dokument schválila podle izraelských médií jen 23 hlasy, devět států bylo proti a 14 se zdrželo.

Palestinci protestují na hranici mezi Gazou a Izraelem rok proti izraelské blokádě pásma a na podporu svých nároků za návrat do domovů předků, okupovaných ovšem Izraelem. O život jich tam přišlo od loňského března přes 200.

OSN pověřila vyšetřením zvláštní skupinu, která prověřovala případy loňských násilností. Došla k závěru, že Izraelci zabili 189 Palestinců a zranili jich 6100. »Cílit na civilisty je závažná věc, která by neměla být prominuta,« sdělil palestinský zástupce v radě Ibráhím Chrajší a připomněl, že mezi mrtvými je 35 dětí, ale i novináři a zdravotníci.

Francie proti zvůli Izraele

To ale není jediný problém Tel Avivu. Paříž si totiž předvolala izraelského chargé d'affaires kvůli závažnému a nepřijatelnému vniknutí izraelských bezpečnostních sil do Francouzského institutu v anektované východní palestinské části Jeruzaléma s cílem zrušit akci podporovanou či dokonce sponzorovanou palestinskou samosprávou. Informovalo o tom francouzské ministerstvo zahraničí. Izrael považuje veškeré aktivity palestinské samosprávy v Jeruzalémě za nezákonné, poznamenala k tomu ČTK.

Izraelské policejní síly ve čtvrtek ráno v Institutu nařídily evakuaci osob, které připravovaly akci pořádanou sdružením jeruzalémských žen, uvedl zdroj z jeruzalémského francouzského generálního konzulátu. »Takové počínání představuje vážné a nepřijatelné ohrožení působení naší kulturní sítě v Jeruzalémě,« uvedlo francouzské ministerstvo zahraničí a zdůraznilo, že Francie chce rozvíjet intenzivní a tradiční vztahy s palestinskou občanskou společností.

USA podpořily zločiny proti lidskosti

To naopak Donald Trump se dál chová jako zaslepená prodloužená ruka Tel Avivu. Spojené státy by podle něj měly uznat izraelskou svrchovanost nad Golanskými výšinami. Uvedl to ve čtvrtek, protože podle něj je toto syrské území anektované židovským státem významné pro izraelskou bezpečnost a stabilitu v regionu. Izrael o americké uznání svých nároků na tuto spornou oblast podle agentury Reuters v poslední době usiluje diplomatickou cestou. Kontroverzní izraelský premiér Benjamin Netanjahu Trumpovi za jeho podporu izraelských nároků poděkoval. »Děláte dějiny,« sdělil Netanjahu podle oznámení svého úřadu v telefonátu s Trumpem.

Otázka území, které Izrael obsadil za války v roce 1967 a následně část vyklidil a druhou anektoval, se dostává do pozornosti krátce před návštěvou Netanjahua v USA, která začne zítra. Světové společenství izraelský nárok na Golanské výšiny ovšem zcela jasně neuznává a označuje je právem za okupované území.

To Trumpova administrativa se v politice vůči Izraeli odchyluje od praxe předchůdců. Trump předloni skandálně uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele a vloni tam USA přesunuly z Tel Avivu velvyslanectví. Očekává se, že po izraelských volbách, které se budou konat 9. dubna, USA zveřejní nový blízkovýchodní plán k řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Všechny Trumovy kroky přitom jakékoli takové řešení přímo komplikují, ba vylučují!

Ignorace rezolucí RB OSN

Mnoho států označilo čtvrteční výrok kontroverzního amerického prezidenta o syrských Golanských výšinách za porušení dosavadních rezolucí Rady bezpečnosti OSN (konkrétně mj. té, která vylučuje získat území válečnými prostředky). S Trumpem nesouhlasí ani Evropská unie a svůj dosavadní názor na status Golan nehodlají změnit Německo ani Francie.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že prozatím je Trumpův názor pouze výzvou a Moskva doufá, že u toho zůstane. Podle Peskova může ale podobné prohlášení »významným způsobem destabilizovat napjatou situaci na Blízkém východě… Trumpův nápad uznat izraelskou suverenitu na Golanských výšinách neulehčuje plnění cílů a úkolů v blízkovýchodním mírovém procesu, ale spíše naopak. Doufáme, že Trumpova výzva k uznání Golanských výšin jako území náležejícího Izraeli zůstane pouze výzvou,« řekl Peskov.

Golany jsou syrské území

Mluvčí německé vlády řekla, že Golanské výšiny jsou syrským územím, jež Izrael okupuje. »Mají-li se změnit národní hranice, musí se to učinit mírovými prostředky, na nichž se dohodnou strany, jichž se věc týká,« sdělila mluvčí Ulrike Demmerová. Dodala, že německá vláda jednostranné kroky odmítá.

Také mluvčí Evropské unie řekla, že EU izraelskou suverenitu na Golanských výšinách neuzná. »EU svou pozici nezměnila. V souladu s mezinárodním právem neuznává izraelskou suverenitu na územích, jež Izrael okupuje od roku 1967, a to včetně Golanských výšin. Nepovažuje je za součást izraelského území,« sdělila mluvčí.

Jde o anexi a krádež

Francouzské ministerstvo zahraničí oznámilo, že Francie izraelskou anexi Golan neuznává a Trumpova výzva k ní je v rozporu s mezinárodním právem. »Golany jsou Izraelem okupované území od roku 1967. Francie izraelskou anexi z roku 1981 neuznává. Bylo by to v rozporu s mezinárodním právem,« uvedlo ministerstvo v prohlášení.

Íránské ministerstvo zahraničí označilo Trumpovo prohlášení za nepřijatelné. Ministr Mohammad Džavád Zaríf je Trumpovým výrokem šokován. »Všichni jsme v šoku nad Donaldem Trumpem, který se stále snaží dávat to, co mu nepatří, rasistickému státu Izraeli: Nejprve Al-Kuds (Jeruzalém), teď Golany,« napsal Zaríf na Twitteru.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan se domnívá, že Trump svým výrokem přivedl celý region na pokraj nové krize. Ke kritikům Trumpa se připojil také generální tajemník Ligy arabských států Ahmad Abúl Ghajt. Řekl, že americký názor je v rozporu s mezinárodním právem a »žádné zemi, bez ohledu na to, jak je významná, nepřísluší činit podobné rozhodnutí«.

Šestičlenná Rada pro spolupráci arabských států Perského zálivu (GCC) lituje Trumpova výroku. »Nic to nezmění na skutečnosti, že arabské Golanské výšiny jsou syrským územím, které v roce 1967 obsadila izraelská armáda. Prohlášení amerického prezidenta škodí naději k dosažení spravedlivého míru,« sdělil generální tajemník GCC Abdal Latíf Zajání.

Samotná Sýrie považuje Trumpovo ohlášení za nezodpovědné a za zásadní porušení mezinárodního práva, za projev pohrdání mezinárodním právem ze strany USA. Damašek ujistil, že navzdory Trumpovi zůstanou Golany syrské a arabské.

Sýrie v minulosti trvala na tom, že případnou mírovou dohodu s Izraelem podepíše jedině tehdy, vrátí-li Izrael Golany. Jednání zprostředkovávaná USA se naposledy konala v roce 2000, o osm let později Turecko neúspěšně fungovalo jako prostředník v nepřímých rozhovorech.

Na Golanech je nyní 30 židovských osad s 20 000 obyvateli. Kromě nich tam žije zhruba stejný počet původních obyvatel, kteří neodešli po izraelském záboru.

Roman JANOUCH