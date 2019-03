Ilustrační FOTO - pixabay

Fotbalisté prohráli v Anglii 0:5 a připsali si nejvyšší porážku

Čeští fotbalisté v úvodním utkání kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2020 utrpěli v Anglii debakl 0:5 a zaznamenali nejvyšší porážku v samostatné historii. Pod úvodní čtyři góly čtvrtého týmu loňského světového šampionátu se ve Wembley podepsal Raheem Sterling. Nejprve ve 24. minutě otevřel skóre, v závěru první půle vybojoval penaltu, z níž zvýšil Harry Kane, a v 62. a 68. minutě zkompletoval hattrick. V závěru si dal vlastní gól Tomáš Kalas.

Národní tým potřetí během necelého roku podlehl o čtyři a více gólů. V červnu prohrál s Austrálií 0:4 a v září v Rusku 1:5, což stálo místo trenéra Karla Jarolíma. Pod jeho nástupcem Jaroslavem Šilhavým utrpělo mužstvo druhou porážku. Na podzim s ním reprezentanti vyhráli tři ze čtyř zápasů.

"Musím pogratulovat Anglii. Velmi kvalitní, silný tým, pět gólů. Pro nás je to trošku kruté. Ačkoliv naši hráči dostali pět gólů, myslím, že celý zápas pracovali. Nicméně jsme dělali hloupé chyby, dostávali takové nešťastné a kuriózní góly. Věřím, že se z toho otřepeme a naopak nás to posílí," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

V úterý národní tým přivítá v přípravě v pražském Edenu Brazílii a v kvalifikaci ho čeká další zápas 7. června doma proti Bulharsku. Zbylými soupeři ve skupině jsou Černá Hora a Kosovo. Na šampionát, který bude poprvé hostit 12 zemí, postoupí první dva celky.

Zraněného českého kapitána Dočkala v záloze podle očekávání nahradil Darida a právě on vyslal ve 23. minutě první a jedinou českou střelu v úvodním dějství, která ale mířila mimo. "Bořek chyběl, nicméně si nemyslím, že by to bylo tak zásadní, abychom třeba tady vyhráli," řekl Šilhavý.

Jinak byli od úvodu na míči hlavně Angličané a příliš je nevykolejilo ani zranění Diera, jenž musel už v 17. minutě střídat. Ve 24. minutě Albion z první vážné šance udeřil. Kane vysunul kolmicí Sancha, asistent rozhodčího pustil mírný ofsajd a záložník Dortmundu našel před brankou volného Sterlinga, který doklepl míč ve skluzu do sítě.

Ofenzivní hvězda Manchesteru City se podepsala i pod druhý gól. Sterling se v závěru první půle dostal do sevření mezi Kadeřábka s Kalasem, upadl a z nařízené penalty zvýšil Kane, byť si brankář Pavlenka na míč sáhl.

"Nemyslím, že to byla penalta, kterou pan rozhodčí pískl. Těžko soudit, neviděl jsem to ještě na videu," uvedl Pavlenka. "Na penaltu jsem si sáhl, ale bohužel jsem tam neměl celou dlaň. Šlo to prudce a já tam měl jen konečky prstů, takže se mi to nepodařilo vytlačit ven. Za stavu 1:0 by se šlo do šatny mnohem lépe," dodal.

Hosté v první půli drželi míč jen 29 procent času, start druhého dějství ale měli po příchodu střídajícího Vydry lepší. V 51. minutě chyběly Součkovi po hlavičce po přímého kopu ke snížení centimetry a poté v dobré pozici trefil střed branky Pavelka. "Při té mé hlavičce chyběl kousek, bylo by to lepší, kdyby to bylo 2:1. Nám by se hrálo líp, je by to sesadilo," uvedl Souček.

Následně ale opět přidali domácí. Sanchovu střelu ještě zastavil obránce Novák, ale v 62. minutě se míč odrazil ke Sterlingovi a ten obstřelil Pavlenku k tyči. Hvězda Manchesteru City byla při chuti a za šest minut zkompletovala tečovanou střelou první reprezentační hattrick.

"Byl to krásný týmový výkon a já jsem šťastný, že jsem k tomu pomohl. Věřím si, snažím se střílet a z ničeho nemám strach. Nejvíc mě potěšil první gól," uvedl Sterling. "Raheem byl celý večer elektrizující. Vypadal takhle celý týden v tréninku. Byl to pro něj úžasný večer," dodal anglický kouč Gareth Southgate.

Snížit mohl Schick, ale těsně minul. Na druhé straně pak zasáhl Pavlenka, ale přesto ještě jednou inkasoval, když v 84. minutě vyrazil střelu jen do Kalase, od něhož se míč dostal do sítě.

"Druhý poločas jsme chtěli hrát útočně, s výsledkem něco udělat. Myslím, že jsme měli na to, abychom aspoň jeden gól vstřelili. Když jsme to otevřeli, Angličané jsou tak kvalitní, že se dokázali prosadit. Pak už jejich tým exceloval," dodal Šilhavý.

"Mrzí nás to, takhle prohrát nechce nikdo. Anglie si zasloužila vyhrát, ale určitě ne takovýmhle rozdílem. Obdržené góly byly hodně smolné," dodal Souček.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér ČR): "Musím pogratulovat Anglii. Velmi kvalitní, silný tým, pět gólů. Pro nás je to trošku kruté. Ačkoliv naši hráči dostali pět gólů, myslím, že celý zápas pracovali. Nicméně jsme dělali hloupé chyby. Kvalita soupeře byla veliká, střelecké dispozice ofenzivních hráčů, Sterling a spol. Rychlost mladých hráčů. Tam jsme tahali za kratší konec. Myslím, že rozdíl byl vidět. Byť nás první poločas přehrávali v držení míče, myslím, že moc šancí neměli. Druhá branka z pokutového kopu nás trochu nalomila. Druhý poločas jsme chtěli hrát útočně, s výsledkem něco udělat. Myslím, že jsme měli na to, abychom aspoň jeden gól vstřelili, příležitosti na to byly. Naproti tomu jsme dostávali takové nešťastné a kuriózní góly. Když jsme to otevřeli, Angličané jsou tak kvalitní, že se dokázali prosadit. Chtěl bych poděkovat našim divákům, že i za nepříznivého stavu fandili, byli skvělí. Za celý tým zaslouží pochvalu. Věřím, že se z toho otřepeme a naopak nás to posílí."

Tomáš Souček (záložník ČR): "První poločas jsme moc nezachytili, báli jsme se hrát. V druhém poločasu jsme na ně chtěli vlítnout, docela se to i povedlo. Měli jsme nějaké šance, dalo se s nimi hrát. Vytvořili jsme si tak dvě tři dobré příležitosti, bohužel gól jsme nedali. Při té mé hlavičce chyběl kousek, bylo by to lepší, kdyby to bylo 2:1. Nám by se hrálo líp, je by to sesadilo. Pak jsme asi v 60. minutě dostali třetí gól a pak se to už otáčelo těžko. Mrzí nás to, takhle prohrát nechce nikdo. Anglie si zasloužila vyhrát, ale určitě ne takovýmhle rozdílem. Obdržené góly byly hodně smolné."

Jiří Pavlenka (brankář ČR): "Hrozně těžko se to hodnotí. Samozřejmě jsme věděli, jakou kvalitu má Anglie. Bohužel těmi góly jsme jim zápas ulehčili. Nemyslím, že to byl zápas, který by měl skončit 5:0. Nemyslím, že to byla penalta, kterou pan rozhodčí pískl. Těžko soudit, neviděl jsem to ještě na videu. Na penaltu jsem si sáhl, ale bohužel jsem tam neměl celou dlaň. Šlo to prudce a já tam měl jen konečky prstů, takže se mi to nepodařilo vytlačit ven. Za stavu 1:0 by se šlo do šatny mnohem lépe. V druhém poločase jsme si dali ty góly sami."

Tomáš Kalas (obránce ČR): "Nikdo nemůže být spokojen s takovým výsledkem, ani předvedená hra asi nenadchla. Dalo se očekávat, že to bude těžké, ale to nás neomlouvá. V prvním poločase jsme byli pasivní, snažili se hrát z bloku, ale to byl i taktický plán. Kdybychom vylezli nahoru, s tou jejich kvalitou by nás přehráli. Snažili jsme se bránit. Myslím, že oni měli jen dvě šance v prvním poločase. Ale ukázali kvalitu, že i jen ze dvou šancí dokážou dát dva góly. Když se od vás pak odkloní štěstí, které je v takových zápasech potřeba, tak to pak takhle dopadne. Můj vlastní gól, to jde z větší části za mnou."

Anglie - ČR 5:0 (2:0)

Branky: 24., 62. a 68. Sterling, 45.+2 Kane z pen., 84. vlastní Kalas. Rozhodčí: Dias - Tavares, Soares (všichni Portug.). ŽK: Kadeřábek, Schick (oba ČR). Diváci: 82.575.

Sestavy:

Anglie: Pickford - Walker, Keane, Maguire, Chilwell - Alli (63. Rice), Dier (17. Barkley), Henderson - Sancho, Kane, Sterling (70. Hudson-Odoi). Trenér: Southgate.

ČR: Pavlenka - Kadeřábek, Čelůstka, Kalas, Novák - Souček, Pavelka - Gebre Selassie, Darida (67. Masopust), Jankto (46. Vydra) - Schick (82. Škoda). Trenér: Šilhavý.

(čtk)