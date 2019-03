Chtějí si vykoledovat atomový hřib v Praze?

Již něco pamatuji. Nevzpomínám si, že by se někdy na pražské tramvaji či autobusu objevila vlajka Varšavské smlouvy, vojenského paktu evropských socialistických států uzavřeného v roce 1955 ke společné obraně proti stále agresivnějšímu paktu vyspělých kapitalistických států NATO. Byla to reakce na předchozí vstup západního Německa do paktu NATO, jenž byl založený už v dubnu 1949.

Po státním převratu v roce 1989 byla rozpuštěna Varšavská smlouva a bylo slíbeno zrušení NATO. K tomu nikdy nedošlo. Naopak NATO se brzy utrhlo z řetězu a zahájilo tažení za světovládou. Mimo jiné se začalo rozšiřovat.

Dne 12. března 1999 se Česká republika s Polskem a Maďarskem stala bez referenda členem paktu NATO. Vzápětí podpořila brutální přepadení svobodné Jugoslávie letectvem NATO. Stali jsme se součástí zločinného spolku agresorů, přepadávajících jiné státy, předstírajíce boj za lidská práva. Statisíce jejich obyvatel jsme pomohli zabít, agrese NATO si vyžádaly miliony zraněných, zničení celých států a také zbavení milionů jejich občanů domova. Stali se z nich váleční uprchlíci, s kterými si, stejně jako s uprchlíky ekonomickými či klimatickými, nevědí staré členské státy Evropské unie rady.

Dne 12. března 2019 uplynulo 20 let od tragického vstupu ČR do válečného paktu NATO. Byl to i den, kdy jsme mohli vedení paktu oznámit, že z něho vystupujeme. Nestalo se tak. Na Pražském hradě, ve Strakovce a na dalších místech papaláši slavili. Vedení velké pražské radnice nařídilo pražským tramvajím jezdit s vlaječkami České republiky a NATO, v pražském metru do omrzení připomínali prý významný den pro bezpečnost České republiky – vstup do NATO. Připomenout zločiny proti míru, zločiny proti lidskosti, zničení celých států a další, na nichž jsme se jako člen NATO také podíleli, zapomněli.

Se zajištěním bezpečnosti pod taktovkou USA to bylo divné. Již v 50. letech plánovaly Spojené státy válku proti socialistickým státům Evropy s tím, že východní i západní Evropa shoří v jaderné válce a USA pak budou diktovat celému světu. Nestalo se tak, socialistické státy díky obrovské vojenské síle Sovětského svazu byly dostatečně silné, takže se do jisté sebevraždy jestřábi ve Washingtonu jít neodvážili.

Ne jinak je tomu i dnes. USA vypovídají jednu smlouvu o kontrole a omezení zbrojení za druhou, budují v těsné blízkosti Ruska jednu vojenskou základnu za druhou. V Moskvě dobře chápou, že se připravují Rusko přepadnout. Připravují se na náležitou odvetu, která jediná může válečníky z USA a NATO zastavit. Proti době socialismu je tu ale jeden rozdíl. Tehdy existoval určitý časový prostor mezi zjištěním údajného odpálení nepřátelských raket a jeho ověřením, takže několik omylů na obou stranách dobře dopadlo – ke světové jaderné válce nedošlo. Při rychlosti dnešních raketových zbraní a jejich dislokaci v blízkosti Ruska nebude čas ověřovat, zda jde o nepřátelský útok, nebo o omyl. V případě poplachu budou okamžitě všechny disponibilní jaderné zbraně odpáleny na nepřítele.

Čeští papaláši oslavují i stupňující se vojenský, ekonomický i propagandistický tlak na jaderné Rusko. Že jde o hazard s naší bezpečností? Prý žádný problém. Logika války je ale neúprosná. Může se snadno stát, že primátora Piráta Hřiba na Mariánském nahradí hřib atomový a že budeme v řiti všichni. To jsou ale prý jen slova škarohlídů, kteří měli tu drzost protestovat na pražském Klárově proti válečným orgiím českého papalášovstva ve jménu válečnického paktu NATO.

Jan ZEMAN