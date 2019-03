Elektrobus Rampini-Siemens, vybavený možností nabíjení z trolejbusového trakčního vedení, při předvádění s cestujícími v Pardubicích. FOTO - Wikimedia commons

Elektrobusů jezdí v tuzemské MHD zatím pouze desítky

Tuzemské městské dopravní podniky začaly pozvolna investovat do elektrobusů, zatím jich ale v českých městech mnoho nejezdí. Dopravci v rámci Svazu dopravních podniků ČR, který sdružuje 19 největších podniků, jich provozují zatím 45, což je zhruba 1,5 procenta z celkového počtu provozovaných autobusů. Další desítky vozů mají další dopravci. ČTK to řekl výkonný ředitel svazu Antonín Macháček. Podle něj jsou elektrobusy pro dopravce ekonomicky zatím nevýhodné, technologický rozvoj by to však mohl brzy změnit.

"Dopravci se orientují především na průběžně dobíjená vozidla, tedy dobíjená v průběhu denního výkonu při kratších přestávkách na konečných zastávkách. Tím se zvyšuje denní proběh a vyrovnává se tím hlavní handicap proti autobusu a snižuje se potřeba objemu a váhy baterií," uvedl Macháček. Tento systém však vyžaduje dobíjecí infrastrukturu mimo depa, která zatím příliš rozšířená není.

Elektrobusy tak využívají dopravci ve městech, kde funguje tramvajová a trolejbusová doprava. Podniky totiž mohou využívat napájecí infrastrukturu například z tramvajové sítě.

Zatím poměrně nízký počet elektrobusů v tuzemské MHD je způsoben i cenou těchto vozidel. Ta se pohybuje na úrovni trolejbusů a je dvojnásobná proti ceně klasických autobusů. Pro dopravní podniky jsou tak klíčové peníze, které získávají z evropských dotací. Provozní náklady na elektrobusy jsou sice nižší, podle Macháčka však nelze předpokládat za dobu životnosti vozidla návratnost rozdílu v nákupní ceně. Zároveň ovšem upozornil, že ekonomické nevýhody elektrobusů se v poslední době rychle snižují, do budoucna by jich tak mohlo přibývat.

Vedle klasických elektrobusů dopravci začali pořizovat tzv. parciální trolejbusy, které jsou vybavené baterií a mohou tak část jízdy absolvovat mimo trolejovou síť. Těch je ve vozovém parku tuzemských dopravních podnikův současnosti 60 z celkového počtu 700 provozovaných trolejbusů v Česku.

Dopravci s nimi zejména nahrazují autobusové linky, provozované z části pod trolejemi do městských částí za trolejbusovými konečnými zastávkami, kam by se již ekonomicky nevyplatilo budovat napájecí síť. "Zde je jejich provozní i ekonomická výhodnost nesporná," dodal Macháček.

Pro města jsou elektrobusy atraktivní především kvůli jejich tichému a ekologickému provozu. Jako první v Česku je na podzim roku 2017 nasadil dopravní podnik v Hranicích na Přerovsku, kde však loni jeden vůz shořel, škoda byla přes deset milionů korun. Postupně začaly elektrobusy postupně pořizovat i další města. V příštích letech jejich nasazení připravuje i Praha.

(čtk)