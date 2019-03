Boj o armádu pokračuje

Venezuelský parlament schválil dokument, který zaručí důstojníkům tamní armády stejné postavení i hodnost, když přestanou podporovat prezidenta Nicoláse Madura Morose. Informovala o tom agentura EFE. Jde o další krok, jímž se prowashingtonská opozice snaží dostat na svou stranu armádu a přimět Madura k odstoupení, aby mohla převzít moc.

Dokument přijatý poslanci rovněž anuluje degradaci asi stovky vojáků, které koncem února vyhodila vláda z armády. Madurův režim se snaží apelem na obranu země před imperialistickými USA udržet loajalitu vojáků. Jejich podpora je klíčová pro změnu režimu v zemi sužované už několik let ekonomickou i ústavní krizí.

Prezident Nicolás Maduro Moros. Ilustrační FOTO - Haló noviny

Zatím asi tisíc vojáků od února uteklo do sousední Kolumbie a uznalo za prezidenta šéfa parlamentu Juana Guaidóa. Jako první dezertovalo několik vojáků, kteří se dvěma vozy prorazily 23. února hraniční bariéry.

Už v lednu schválil parlament zákon o amnestii pro vojáky, kteří pomohou obnovit demokracii a přestanou podporovat Madura. Ten je u moci od roku 2013 a v posledních letech ho kromě opozice i úřad OSN či Organizace amerických států (OAS) kritizují za údajné porušování lidských práv. OAS a USA letos zintenzivnily úsilí, jímž se snaží přimět Madura k rezignaci. Washington zavedl podle ČTK letos ekonomické sankce vůči státní ropné společnosti PDVSA, už déle platí jeho sankce vůči představitelům Madurova režimu.

V úterý kontroverzní americký prezident Donald Trump po setkání se svým brazilským ultrapravicovým protějškem Jairem Bolsonarem vyzval venezuelské vojáky, aby přestali podporovat Madura, který je podle Trumpa jen »loutkou Kuby«. No a on by logicky radši vlastní loutku – Guaidóa…

(rj)