Ilustrační FOTO - pixabay

Pár metrů od nárazu na útesy

Evakuace cestujících z porouchané výletní lodi u západního pobřeží Norska byla přerušena, aby ji remorkéry mohly odtáhnout do nejbližšího přístavu. Z 1373 lidí na palubě se záchranářům podařilo letecky dopravit na pevninu 463 osob, sedmnáct z nich bylo se zraněními či onemocněním převezeno do nemocnice.

Lodi Viking Sky, která se v sobotu kvůli bouřlivému počasí dostala do potíží, vypadly motory a za silného větru a vlnobití ji proud unášel k pobřeží. Podle příslušníka pobřežní stráže Emila Heggelunda ji v jednu chvíli dělilo od nárazu na útesy pouhých 100 metrů.

Ještě před půlnocí se podařilo činnost tří ze čtyř motorů obnovit, záchranáři však dále pro jistotu pokračovali v odvážení cestujících vrtulníky na pevninu. Loď celkem vezla 915 cestujících a početnou posádku, aby plavba byla příjemná. Tentokrát to ale nevyšlo.

Vlny jako domy

Zdejší pobřeží je plné mělčin a útesů, a pro velké lodi je proto hodně nebezpečné dostat se do jeho těsné blízkosti. V sobotu navíc v tomto místě panovalo velmi špatné počasí: foukal vítr o rychlosti kolem devadesáti kilometrů v hodině, hrozivé vlny dosahovaly výše až osmi metrů.

Strach a chaos

»Bála jsem se. Nikdy jsem nezažila nic tak děsivého,« řekla Janet Jacobová, jež patřila mezi první skupinu cestujících evakuovaých do nedalekého Molde. Ale záchrana vrtulníkem také neproběhla v klidu. Protože let vrtulníkem do bezpečí se odehrával za silného vichru, který Janet připomínal tornádo, a tak byla vyděšená a modlila se za bezpečí všech na lodní palubě. Američan John Curry zrovna obědval, když se obrovské plavidlo začalo otřásat. »Vypukl prostě chaos. A na let vrtulníkem bych raději nevzpomínal, protože to nebylo vůbec nic pěkného.«

Kromě výletní lodi Viking Sky se v sobotu dostalo ve stejné oblasti do potíží i nákladní plavidlo Hagland Captain. Devět členů jeho posádky už záchranáři s vrtulníky evakuovali. Viking Sky podle agentury AP vyplula na dvanáctidenní plavbu 14. března z Bergenu, cestující se podívali mimo jiné do Narviku a Stavangeru. Zítra měla loď plavbu ukončit v britském přístavu Tilbury na Temži.

(ava, čtk)