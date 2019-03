Ilustrační FOTO - Haló noviny

Konec chálífátu?

Islámský stát byl poražen na posledním zbytku svého území v obci Baghúz na východě Sýrie. S odvoláním na vyjádření mluvčího arabsko-kurdské koalice SDF podporované USA Mustafy Bálího to uvedla Reuters.

Vítězství SDF znamená podle mluvčího definitivní konec samozvaného chalífátu, který kdysi zabíral třetinu Sýrie a Iráku. Ohlášené vítězství nad IS uvítala řada státníků, zároveň ale upozorňují, že boj proti terorismu musí pokračovat. »Baghúz byl osvobozen. Vojenského vítězství proti IS bylo dosaženo,« sdělil Bálí na Twitteru. Koalice SDF bojovala o obec Baghúz ležící nedaleko hranice s Irákem po celé týdny. Bálí slíbil bojovat proti zbytkům radikálů, dokud nebudou vymýceni. IS sice v Sýrii ani Iráku již neovládá žádné území, v obou zemích však provádí diverzní útoky. Jeho přidružené organizace nadále působí na egyptském poloostrově Sinaj, v Afghánistánu a dalších zemích. Podle AP je ale ohlášení definitivního vítězství možná předčasné. Její reportér ještě v sobotu na místě slyšel střelbu z minometů a pušek. V pátek mluvčí SDF přiznal, že někteří bojovníci IS se dosud schovávají v jeskyních u Baghúzu a že probíhají »dočišťovací operace«. Prezident USA Donald Trump ohlásil konečné vítězství nad islamisty již v pátek.

(čtk)