e-neschopenky od ledna

Elektronické neschopenky začnou plně fungovat půl roku po zrušení karenční doby. Spustí se od ledna 2020.

»Byla jasná dohoda mezi zrušením karenční doby a e-neschopenek ve formě elektronické. Mělo být při vystavení pracovní neschopnosti vše sděleno zaměstnavateli. Toto nastane až od ledna 2020, kdy by se měla spustit e-neschopenka kompletně. Je to teď určitý problém v rámci koalice,« uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Podotkl, že poslanci jeho hnutí měli od počátku s rušením karenční doby problém. »Musíme si to vydiskutovat, budeme se snažit to vyřešit,« dodal Babiš.

Poslanecký klub ANO by měl o postupu jednat v úterý. Ve Sněmovně je teď několik novel, které se e-neschopenky týkají.

Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) je odklad obnovení proplácení náhrad za první tři dny nemoci pro sociální demokraty nepřijatelný a zrušení karence se zavedením plné elektronické neschopenky nesouvisí. »Nicméně my jsme v rámci koaličního vyjednávání souhlasili se zavedením mezietapy, protože si to koaliční partner přál,« řekla po jednání tripartity Maláčová. Podle ní je povinné hlášení o pracovní neschopnosti od července technicky připraveno, je potřeba jen legislativa. Novelu, která lékařům ukládá povinně používat dosavadní dobrovolný model, dolní komora ještě neschválila.

Zaměstnavatelé trvají na odkladu zrušení karenční doby do zavedení nové e-neschopenky. »My jsme samozřejmě chtěli, aby návrh byl komplexní a zaměstnavatelům něco přinesl, aby měli informaci hned po nastoupení pracovníka na pracovní neschopnost,« uvedl šéf Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner.

Proti odkladu jsou naopak odbory. »Byl bych velmi nerad, kdyby se někdo pokoušel o jakýkoliv posun. Byl by to signál pro zaměstnance, který by se někde projevil,« uvedl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

