Část poslanců nechce biopaliva do benzínu

Čtyři desítky poslanců navrhují zrušit povinné přimíchávání biopaliv do benzinu a nafty. S návrhem přišli ve Sněmovně Piráti a přidali se k nim poslanci ODS, TOP 09, SPD a STAN.

Přimíchávání biopaliv první generace podle nich přináší negativní důsledky a podle řady důkazů se nepodílejí na snižování emisí skleníkových plynů. Premiér Andrej Babiš (ANO) již dříve návrh odmítl a označil ho za nesmysl. Zástupce předkladatelů Radek Holomčík (Piráti) se v polovině března při interpelacích premiéra Babiše zeptal, zda je ochoten se svým podpisem pod návrh připojit. Babiš to odmítl. Citoval vyjádření ministerstev průmyslu a životního prostředí, která uvedla, že podle evropské směrnice je ČR povinna zajistit určitý minimální podíl obnovitelných zdrojů energie na spotřebě energie v dopravě. Uvedl, že v současné době neexistuje jiný obnovitelný zdroj paliva s nízkými emisemi, kterých by bylo dostupné větší množství.

Dodavatelé pohonných hmot musí nyní přimíchávat povinně alespoň 4,1 procenta biosložky do benzinu a šest procent u nafty. Cílem je hlavně snížit emise skleníkových plynů v dopravě.

Spoluautorství na novele odmítl místopředseda sněmovního zemědělského výboru Pavel Kováčik (KSČM). Pokud by návrh, který předložila skupina, měl existovat, bylo by podle Kováčika třeba, aby byl minimálně celoevropský. »Pokud bychom se sami rozhodli k tomuto kroku a přestali přimíchávat, zbavuje nás to nejen konkurenceschopnosti, ale i možnosti splnit ekologický závazek využívání obnovitelných zdrojů, který jsme dali,« vysvětlil poslanec KSČM.

Mohli bychom se stát odpadkovým košem Evropy

Existuje již množství důkazů o tom, že biopaliva první generace se nepodílejí na snižování emisí skleníkových plynů, tvrdí předkladatelé. Například Světová organizace pro zemědělství a výživu uvádí, že skleníkové plyny se uvolňují z použitých hnojiv i ze zemědělské techniky, navíc se z půdy uvolňuje uhlík, který se dostane do atmosféry spotřebováním biopaliv. Na jeden litr biosložky je také potřeba až 2500 litrů vody. Opoziční poslanci poukazují i na to, že pěstováním plodin, jako je řepka, kukuřice nebo obilí v podobě monokultur se snižuje půdní diverzita.

Za vhodné alternativní způsoby pokládají navrhovatelé podporu rozvoje technologií pro výrobu biopaliv druhé generace, které využívají nepotravinářskou biomasu. Jde třeba o použité oleje z domácností, tuk z kafilérií, jímání metanu z komunálního a skládkového odpadu nebo pyrosyntézu plastů, ze kterých se vyrábějí biopaliva nebo bioplyn.

»S tím samozřejmě souhlasím, ale biopaliva druhé generace se vyrábějí ze surovin, kterých není a nebude v ČR dostatek a museli bychom je dovážet. Jsou to vlastně odpadové suroviny, a tak bychom se dokonce mohli stát odpadkovým košem Evropy nebo světa,« reagoval Kováčik.

Ministerstvo dopravy doporučilo vládě souhlasné stanovisko, na vládním webu poznamenává, že přimíchávání představuje zvolený způsob, jak dosáhnout desetiprocentního cíle používání energie z obnovitelných zdrojů k roku 2020 v dopravě. »Existuje však již velké množství důkazů o tom, že biopaliva první generace se nepodílí na snižování emisí skleníkových plynů, ba naopak,« stojí ve stanovisku ministerstva.

