Nezaplatíš - nejedeš!

EU jako velký bratr, který je proti bezpráví a proti korupci? Opak je pravdou! Neustálé šlapání po lidských právech a celkové špatné zacházení s lidmi, to je realitou dnešního života. Jaké mám právo já jako pracující občan ČR, jako řidička kamionu v mezinárodní kamionové dopravě? Nezaplatíš – nepojedeš, a když už tě pustíme, tak po řádné kontrole! Policie a celní správa v některých zemích to nazývá dlouholetou tradicí. Každá země má různé tradice a zvyky, které lidé rádi dodržují, mají z nich radost, je to doba, kdy se člověk soustředí na jiné věci než na stereotypní denní režim ráno vstát, jít do práce, přijít z práce, postarat se o domácnost, najíst se a jít spát. Logickou úvahou, proč nespojit méně příjemné s více příjemným, když tam ta možnost je.

Prošoupané prsty z naznačování tradice, kterou po dlouhá léta dodržují policisté a celníci nejen na hranicích některých zemí Evropské unie, je pro jiné zase tou méně příjemnou chvílí. Je to doba, která může trvat pět minut, ale také může trvat i několik hodně nepříjemných hodin, kdy běhá celník jako zběsilý po celém autě a prohledává každou skulinku, každý volný prostor, probere každý kousek prádla a hygienických potřeb jen proto, že zrovna tady tu tradici podporovat nechceme a nebudeme!

Zkrátka, pro některé je lepší mít mercedes v hrsti než trabanta na střeše! A když se rozhodneme jet na jinou stranu EU, tak jsme při naší práci odměněni pokutou za to, že nemáme ani minimální mzdu dané země. Ne nadarmo se říká: Řidič tvrdý chleba má, když už na něj tedy má!

Anna VACULÍKOVÁ, kandidátka do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)