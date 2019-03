Války točí ekonomikou?

Jde »světovým vůdcům« o mír, anebo nikoli, a všechna opatření, která jsou i nám vnucována, mám na mysli onu dvouprocentní »platbu« na obranu z HDP, mají zcela jiné cíle? Chápu, že Američanům jde především o podřízení si všech zatím neposlouchajících států světa, k čemuž slouží i jejich satelity, což jsme také my. Žádné obranné cíle, ale vytvoření hrozby pro kohokoli na světě a popřípadě využití této síly k nátlaku, a to nejen diplomatickému. Svět má mít dle nich »jediného vládce«, jediného »vůdce smečky«, a kdo se tomu nepodřídí, bude v čase, který chtějí určovat ve Washingtonu, či spíše v centrech superkapitálu, smeten.

Jenže on je tu ještě jeden moment. Manželka slovenského ministra zahraničí a nedávného předsedy Valného shromáždění OSN Miroslava Lajčáka před časem v rozhovoru pro časopis Madam Eva řekla zcela zásadní informaci. Prozradila, že za jeho předsednictví v jeho newyorském týmu působil přední americký ekonom Jeffrey Sachs, jenž dodával myšlenky polské Solidaritě a podílel se na ekonomickém rozpadu SSSR, kterého také u nás někteří liberální ekonomové vyzvedávají a ctí. On a jeho přátelé, »vysoce postavení a bohatí lidé«, prý Lajčáka »seriózně žádali, ať jim vysvětlí, proč podle něho není válka dobrá. Válka přece točí ekonomiku, přináší nová pracovní místa«. Jak ministr Lajčák reagoval, nevíme, ale není to důležité. Samotná otázka a její zodpovězení v sobě skrývá hrůznost myšlení těch, co se dotazovali, a zároveň odkrývá postranní zájmy především Spojených států.

Jistě, »válka točí ekonomiku a přinese nová pracovní místa«, ale pro koho? Pro ty mrtvé ze Zálivu? Pro zabité ve válce, kterou vyprovokovaly USA proti prezidentu Asadovi? Pro všechny ty, kteří zahynuli byť třeba v lokálních válkách? Ne. Pro ty, kteří se dívají zpovzdálí a kteří potom nabídnou »své síly« na zrekonstruování zničených zemí, na jejichž zničení přispěly zbraně vyrobené proto, aby se »točila ekonomika«. A poté mohou přijít další firmy, koncerny a monopoly a nabídnout své výrobní kapacity, svá výzkumná centra, jež válkou dostaly »nový náboj« pro rekonstrukci rozvrácené země. A pracující především v Americe budou pak mít práci, a tedy nemusí stávkovat, a dál budou volit politické lídry kapitálu. Na mrtvých ani jim nezáleží. Ti, kteří patří mezi nejbohatší, mezi nejvíce ovlivňující chod Ameriky, budou si dál shromažďovat dolary a bohatství, a aby i u jejich satelitů byla spokojenost, nechají malý »odpad« i pro spojence a jejich výrobní kapacity.

Ani z nich se nikdo nezeptá, proč vlastně ti, na kterých vydělávají jak »špičky světa«, tak ti, co třeba u strojů a ve výzkumných centrech získali práci, museli zemřít. Kdo vyprovokoval smrtící válku, kdo a proč ji podporoval a kdo na ni má největší zájem, je však největší viník za ty mrtvé a za válkou zničené hodnoty a měl by být potrestán, a to větším trestem než vojáci a politici, kteří vehnali v konkrétním místě lidi do zákopů a do krytů. A ekonomika? Ta by měla lidstvu sloužit, a ne vydělávat na jeho strádání.

Jaroslav KOJZAR