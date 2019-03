O amerických svícnech (2)

Minule jsme si »povídali« o tom, jak by si právě Američané při propírání stavu lidských práv v úplně cizích zemích (Českou republiku nevyjímaje) měli hledět zejména vlastního prahu a jak to nedělají, protože přece pod svícnem bývá největší tma.

Stejný názor na americké světočetníkovské počínání mají i v nejlidnatější zemi světa. Právě Čína před necelými dvěma týdny ostře odsoudila letošní výroční zprávu amerického ministerstva zahraničí, která poukazuje na údajné rozsáhlé porušování lidských práv v Číně. Peking uvedl, že americká zpráva je zaujatá a že situace v oblasti lidských práv v Číně je lepší než kdykoli dřív. Podle čínské diplomacie by terčem kritiky měly být naopak Spojené státy, a to mj. v souvislosti s počtem lidí zabitých střelnými zbraněmi, s rasovou diskriminací či nesvobodou médií.

Ale je to marné, je to marné, je to marné. Americký ministr zahraničí za prý systematické porušování lidských práv tvrdě kritizoval hlavně ty, kteří Washingtonu dostatečně nepodlézají. Tedy Írán, Jižní Súdán, Nikaraguu a »především« Čínu. Podle americké zprávy hraje Peking v tomto ohledu »svou vlastní ligu«.

Pravdu má ale spíš mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lu Kchang, podle něhož je americká zpráva plná ideologických předsudků a nepodložených obvinění. Čína proto podala Washingtonu z tohoto důvodu oficiální stížnost. Což je nutné, protože nechat si kálet na hlavu bez odezvy, mávnout nad tím rukou – to by skutečně nebylo řešení. Všechno má své limity a ty zejména USA neustále překračují.

Čína podle Pekingu naopak chrání lidská práva a dosáhla v tomto ohledu velkého pokroku. Zatímco ve Státech se například svoboda tisku stala terčem bezprecedentních útoků, uvedla Čína a poukázala na případy novinářů, kteří byli za Trumpa zatčeni a kterým bylo bráněno v reportérské činnosti. »Americká vláda pokračuje ve veřejném obviňování médií a novinářů ze šíření falešných zpráv a vytváření nepřátelské atmosféry. Porušováno je také právo novinářů vykonávat svou práci,« dodala Čína s odvoláním na případy, kdy někteří zpravodajové významných amerických médií nebyli vpuštěni na tiskovou konferenci do Bílého domu. A to na zemi, která se pasovala na symbol svobody a demokracie, snad největší na celé planetě, ba dokonce i na prodlouženou ruku Boha na Zemi, je zatraceně vážná sbírka skutečností. Zkrátka dvojí metr hadr…

Roman JANOUCH