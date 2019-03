Ilustrační foto - wikimedia commons

Kvetoucí bledule lákají do Rakoveckého údolí davy turistů

V rušnou turistickou lokalitu se každé jaro mění jinak klidné Rakovecké údolí na Drahanské vrchovině. Důvodem jsou tisíce kvetoucích bledulí kolem meandrujícího potoka Rakovce. Jde o jediné podobné místo přírodního výskytu vzácné bledule jarní na Vyškovsku. V údolí rostou i další chráněné druhy, třeba lýkovec obecný a lilie zlatohlavá.

Blízká obec Račice-Pískovice je podle starosty Lubomíra Pospíšila sice za množství návštěvníků ráda, bledule jsou dobrá reklama, na druhou stranu ale jarní nápor turistů působí i problémy.

Na malé parkoviště u památníku partyzánského oddílu Jermak se auta návštěvníků nevejdou, parkují proto na přilehlé louce. O víkendu počet aut podle zpravodaje ČTK přesáhl stovku. Rozšíření parkoviště ale obec podle Pospíšila nechystá.

Nápor turistů se projevuje také v místech, kde začínají koberce bledulí, tedy asi tři kilometry od vstupu do údolí. Odbor životního prostředí Jihomoravského kraje tam vyvěsil cedule s instrukcemi. Lidé by se měli zdržovat pouze na značených stezkách a nevstupovat do kvetoucích ploch. Rostliny totiž vyrůstají ze země postupně a lidé je mohou nevědomky ničit. Turisté ale nezřídka opouštějí značenou trasu naučné stezky a v lese vyšlapávají chodníčky.

V lese by neměli volně běhat ani psi. Odbor životního prostředí žádá turisty také o to, aby nic neházeli do tůně v blízkosti kamenného brodu. Rozmnožují se tam žáby, kterým postupné zanášení mokřadu neprospívá. Letos na jaře turisté mohli vidět v tůni stovky skokanů a ropuch. Vody je víc než loni, řekl ČTK jeden z pravidelných návštěvníků.

Bledule jarní roste ve vlhkých listnatých lesích, vzácněji na loukách. Ke známým lokalitám v Česku patří Peklo na Českolipsku nebo údolí Chlébského potoka na Žďársku. Bledule rostou také v přírodní památce Hersica na Blanensku nebo Vršovské olšině v Železných horách.

(čtk)