Vlaky a autobusy využívá více cestujících

Veřejnou dopravou cestuje stále více lidí. Loni vlaky a autobusy přepravily téměř 530 milionů pasažérů, což je meziroční nárůst o více než 17 milionů.

Zatímco cestujících ve vlacích přibývá nepřetržitě už deset let, autobusová doprava loni zvrátila klesající trend posledních let. Vyplývá to ze statistik ministerstva dopravy. K růstu počtu cestujících, zejména v autobusech, přispěly i nové státní slevy pro studenty a důchodce.

Podle člena hospodářského výboru Sněmovny Leo Luzara (KSČM) nárůst pasažérů souvisí spíše s oživením ekonomiky, kterého jsme loni a předloni byli svědky. »Rostla zaměstnanost a díky tomu se také více lidí začalo přepravovat do práce a zpět domů hromadnou dopravou,« zdůraznil poslanec. Za důležitou považuje podporu hromadné dopravy ze strany obcí a měst. »Stále více se setkáváme se snižováním cen jízdenek v MHD, někde je přeprava i bezplatná. To se pak také odráží v jejím využívání,« dodal Luzar. KSČM to podle jeho slov podporuje i z pohledu ekologizace dopravy, za jeden z největších existujících problémů označil počet parkovacích míst ve městech. »Jsme všemi deseti pro co největší podporu hromadné dopravy,« uvedl na závěr.

Člen hospodářského výboru Sněmovny Leo Luzar.

Lidé začali více využívat autobusy

Autobusy loni cestovalo téměř 340 milionu lidí, což je meziročně o zhruba deset milionů cestujících více. Ačkoliv loňské přepravy stále zaostávají oproti období kolem roku 2010, kdy autobusy cestovalo až o 40 milionů lidí za rok více, jde o přerušení nepříznivého trendu z posledních let, kdy cestujících pravidelně ubývalo. K růstu počtu pasažérů nejspíš přispěly nové státní slevy. Zatímco v prvním pololetí 2018 v autobusech pokračoval klesající trend z předchozích let, ve druhém pololetí, do kterého se od září už promítly právě i nové slevy, přibylo v autobusech meziročně 14 mil. cestujících.

»Slevy v železniční dopravě pro seniory se určitě projevily, ale to zase tak dalece nesouvisí s nárůstem zaznamenaným v autobusové dopravě. Znatelný nárůst je také v městské hromadné dopravě v obcích a městech,« prohlásil Luzar.

Vlaky loni přepravily více než 189,6 milionu pasažérů, což je meziročně o 6,5 mil. více. Na rozdíl od autobusů však není vliv nových slev v železniční dopravě takový. Počet cestujících na železnici totiž rostl po celý rok a při srovnání prvního a druhého pololetí 2018 nenastala tak výrazná změna jako u autobusů. Zájem o železnici se zvyšuje od roku 2009. Loňské číslo tak bylo nejvyšší minimálně od roku 2002, odkdy jsou statistiky o veřejné dopravě dostupné. Od září platí v domácí veřejné dopravě státní slevy. Studenti do 26 let a senioři nad 65 let mohou využívat ve vlacích a autobusech slevu 75 % z jízdného.

Stát na kompenzacích za slevy loni od září dopravcům vyplatil celkem dvě miliardy korun. Nejvíce vyfakturovaly České dráhy, které dostaly 846 milionů korun. Celkově by slevy měly stát zhruba šest miliard korun ročně.

Slevy na jízdné ve vlacích a autobusech pro studenty a důchodce, které mnozí pravicoví politici kritizují, podle Andreje Babiše (ANO) zůstanou zachovány, dokud bude předsedou vlády. Babiš to nedávno uvedl při interpelacích ve Sněmovně. Reagoval tak na dotaz poslance Dominika Feriho (TOP 09), zda a v jakém stadiu je vyjednávání o zrušení slev v rámci hledání úspor ve výdajích státu kvůli ekonomickému poklesu. Babiš označil poslancova slova za fake news. »Žádné slevy se rušit nebudou, ani pro důchodce, ani pro studenty. Dokud já budu premiér, slevy budou,« prohlásil předseda vlády. Zavedení slev na jízdné označil za »jednoznačný úspěch« své vlády. »Důchodci a studenti nám píšou a jsou rádi a my jsme rádi,« řekl. Slevy podle premiéra využívají senioři kvůli důchodům, které jsou stále nízké. Zvýhodnění cestující, tj. studenti a senioři tvoří celkově asi třetinu všech pasažérů.

(ku)