Ilustrační FOTO - Haló noviny

NKÚ: V dotacích neziskovkám jsou nesrovnalosti

Stát při poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím nevycházel v letech 2016 až 2017 z analýzy, jaké služby společnost skutečně potřebuje. Vyplývá to ze zveřejněného zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

Kontroloři prověřili dotace rozdělené Úřadem vlády ČR a ministerstvy pro místní rozvoj, vnitra, životního prostředí a zemědělství. Stát v roce 2016 a 2017 rozdělil neziskovým organizacím 26,26 miliardy korun. Strategie vlády na léta 2015 až 2020 ale vznikla bez předchozí analýzy potřeb společnosti. V Radě vlády pro nestátní neziskové organizace bylo v kontrolovaných letech více zástupců neziskového sektoru než zástupců státu, a mohli tak mít podle NKÚ rozhodující vliv na obsah strategických materiálů.

Podle úřadu vlády strategie stanovovala principy politiky států k neziskovým organizacím, ale neřešila věcně dotační politiku. Udělování dotací podléhalo jednotlivým ministerstvům, která o nich rozhodovala na základě svých priorit, sdělila ČTK Olga Jeřábková ze sekce úřadu vlády pro lidská práva.

Rozšířit pravomoci NKÚ i na neziskovky

»KSČM dlouhodobě kritizuje neprůhlednost dotací od státu směrem k neziskovým organizacím. Už v minulém volebním období jsme se snažili, aby neziskové organizace spadaly pod registr smluv, protože jsou často příjemci veřejných peněz, ale náš návrh neprošel. Musím se ptát, proč tomu tak není?« reagovala pro náš list členka sněmovního kontrolního výboru Květa Matušovská (KSČM). To, že jsou mnohé neziskové organizace pověstnou černou dírou, je podle ní pravda, nicméně je potřeba rozlišovat dobré a »špatné« neziskové organizace. »Jsou zde například neziskovky, které se starají o seniory. Ty peníze nutně potřebují, ale nevidím žádný důvod pro to, aby se veřejné peníze ‚vyhazovaly‘ těm neziskovým organizacím, které buď stát oslabují, nebo suplují. Ty jej totiž z logiky věci mají doplňovat na těch místech, kde selhává,« míní poslankyně. Krom aktualizace registru smluv by podle ní stálo za zvážení zavedení určitých sankcí za to, že se mrhá prostředky. Za alarmující pak považuje nesoulad mezi tím, co stát zveřejnil a kolik ve skutečnosti vydal. »Možná by stálo za zvážení, aby se rozšířily pravomoci NKÚ i směrem k neziskovým organizacím, když jsou příjemci veřejných peněz. Novely o rozšíření pravomocí NKÚ zrovna leží v PS. Vím, že to není jednoduché, ale stát má mít přehled o tom komu, kolik a na co vlastně dotaci poskytnul. Není totiž možné, aby mnohé dotace byly vynakládány pouze na režijní nebo mzdové náklady,« dodala Matušovská.

Miliardové rozdíly v údajích

Kontroloři také zjistili rozdíl v informacích o tom, kolik stát v letech 2015 a 2016 poskytl neziskovým organizacím peněz na dotacích. Rozbory financování od Úřadu vlády se lišily o více než tři miliardy korun od informací z rozpočtového informačního systému. Rozdíly v údajích se týkají i centrální evidence dotací. Kontrolovaná ministerstva a Úřad vlády v roce 2016 nezveřejnily v centrální evidenci všechny povinné informace o poskytnutých dotacích. Rozdíl mezi evidencí a rozpočtovým systémem za všechny poskytovatele dotací představuje 3,51 miliardy korun, zjistil NKÚ.

Porušení podmínek dotace pak kontroloři zjistili u deseti ze 17 kontrolovaných příjemců dotací.

(jad)