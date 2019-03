Ilustrační FOTO - Pixabay

Souvislosti britského odchodu z EU

Stejně jako firmy z mnoha dalších odvětví i výrobce papírových produktů Wepa se připravuje na hrozící odchod Británie z Evropské unie bez dohody.

Německá společnost je pro Brity jedním z největších dodavatelů toaletního papíru a kuchyňských utěrek a za poslední tři měsíce za Lamanšským průlivem nahromadila dodatečných 600 tun výrobků, informoval web BBC. Nová analýza dopadů brexitu bez dohody zároveň hovoří o značných ztrátách pro britskou a irskou ekonomiku.

Na obávaný scénář se podniky, země i celá EU připravují už několik měsíců. Wepa kvůli tomu podle médií má ve svých britských skladech 3,5 milionu ruliček toaletního papíru a kuchyňských utěrek navíc. Také si vybudovala zásoby kartonových válečků používaných uvnitř těchto ruliček, aby v případě potřeby pokryla spotřebu na šest týdnů. Kartonové válečky prý není možné v dostatečném množství získávat v Británii a Wepa je dováží ze Skandinávie a zemí na východě EU.

»Průmysl je poměrně závislý na dovozu. Na brexit se chystáme již od loňského srpna, abychom mohli zajistit pokračování dodávek. Soustředili jsme se při tom na tvrdý brexit. To je pro nás nejhorší možný scénář, neboť bychom nejspíše byli svědky významného zdržení na hranicích,« řekl šéf Wepa pro Británii Mike Docker.

Drahý špás

Podle nové analýzy výzkumného institutu Bertelsmann Foundation by brexit bez dohody přinesl Británii pokles příjmů o 57 miliard eur ročně (téměř 1,5 bilionu korun), zatímco při odchodu s dohodnutými podmínkami by ztráty činily 32 miliard eur. Zbytek EU by údajně nekontrolovaný brexit stál ročně 40,4 miliard eur, vystoupení Britů na základě dohody pak zhruba polovinu.

Podle deníku Financial Times by v absolutních číslech brexit nejvíce pocítilo Německo, avšak při přepočtu na obyvatele je jasné, že z unijní sedmadvacítky by změnu nejvíce pocítilo Irsko. Na každého Ira by podle autorů studie při brexitu bez dohody připadl roční pokles příjmů 726 eur (přes 18 000 korun), na každého Brita ještě asi o 150 eur více.

Studii vytvořili profesor ekonomiky na jihoanglické Sussexské univerzity Giordano Mion a analytik Bertelsmann Foundation Dominic Ponattu. ČR podle ní patří k zemím EU, kterých se brexit dotkne nejméně. Roční ztráta příjmů v přepočtu na obyvatele by prý v případě odchodu Británie bez dohody nepřekročila 50 eur (1280 korun).

(čtk)