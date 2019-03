Rozhovor Haló novin s kandidátem KSČM do senátních voleb ve volebním obvodu č. 24 Praha 9 Petrem Šimůnkem

Žít, ne přežívat

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl kandidovat za KSČM v doplňovacích volbách do Senátu?

Protože jde o volby doplňovací, které vyvolalo odstoupení Zuzany Baudyšové (za ANO) ze zdravotních důvodů, nebylo na výběr tolik času. I my jsme zvažovali, zda v nich stavět vlastního kandidáta. Kdyby to byly řádné volby, byla by to samozřejmost. Ale vzhledem k tomu, že jde o krátkou a rychlou volební kampaň a zvolený kandidát bude v Senátu kolem jednoho roku, jsme zvažovali, zda (podobně jako ČSSD) nepodpoříme jiného kandidáta.

Podle nás je nutné, aby v Senátu zazněly levicové myšlenky, a podle předchozích výsledků je zřejmé, že nezávislý levicový kandidát má větší šanci stát se v Praze senátorem než přímo kandidát KSČM. Krajská stranická organizace tedy zvažovala, zda postavit vlastního kandidáta, výkonný výbor rozhodl, že ano. Při hledání vhodných kandidátů byly osloveny veličiny, jako jsou poslanci a další, a na konec se krajský výbor přiklonil k Petrovi Šimůnkovi, protože v tomto obvodu 25 let žil a pracoval.

Zmínil jste, že ČSSD podpoří kandidáta Pirátů. Jak hodnotíte další své protikandidáty a jakou jste proti nim zaujal strategii?

Vždy mám veliký respekt ke svým protikandidátům. Těchto devět jsou navíc kapacity – zkušení politici, lékaři (např. vědkyně a někdejší senátorka zvolená v Praze 4 za ČSSD Eva Syková nyní kandiduje za politické hnutí Pro zdraví a sport, loni v senátních volbách neuspěla za ANO, exposlanec ČSSD Jiří Koskuba, nyní Česká Suverenita, nebo exsenátor Libor Michálek, nyní Vize pro Česko – pozn. autora), starosta Prahy 9 Jan Jarolím (ODS) a další. ČSSD velmi dobře kalkulovala s možností postupu do druhého kola a zejména podle výsledků posledních voleb se spojila s Piráty a podporuje Petra Daubnera.

Myslím, že jsou to velmi kvalitní kandidáti a znalí lidé, ale já těžím z toho, že jako jediný mám základ a dělnický původ a podstatu problematiky lidí vnímám odspoda. Oni loví v jiných vodách, já mohu těžit třeba právě mezi bývalými zaměstnanci ČKD.

Jaké jsou největší problémy území, za které se ucházíte o post senátora?

Tento obvod je velice různorodý. V obvodu, kde byly velké tovární haly ČKD, které zanikly a průmyslové podniky tam dnes nejsou, se místo nich staví další a další byty a vlastně z jedné poloviny je tento obvod zabydlen úplně novými lidmi, kteří přicházejí do Prahy za prací. Jsou v něm jak velká sídliště – Černý Most a Prosek, tak i »středočeské pohraničí«, kde jsou lány rodinných domků. Problémy tohoto obvodu jsou tedy skutečně specifické pro jeho jednotlivé části a není to vůbec jednoduché.

Pokud se stanete členem horní komory parlamentu, jaké oblasti byste se chtěl věnovat především a proč?

Já jsem se vždycky věnoval veřejné správě a regionálnímu rozvoji. Když jsem byl pražským zastupitelem, vždy jsem se staral o dopravu, jako poslanec jsem se v dolní komoře věnoval bydlení. To jsou tedy témata, kde bych mohl být něco platný i v Senátu a pomoci tak občanům České republiky.

Voleb do Senátu se účastní obvykle dost málo voličů. Proč to podle vás tak je, a jak a čím budete na voliče apelovat, aby jich přišlo víc?

Senát vznikal velmi složitým způsobem, byla veliká diskuse, jestli je potřebný. V té době fungovala Poslanecká sněmovna a pro mnoho občanů byla dostatečným orgánem pro rozhodování o jejich bytí a nebytí přijímáním zákonů. Faktem je, že Senát vznikl, KSČM ze začátku byla proti jeho ustavení, ale chápe, že mít pouze poslance nestačí a že je potřeba mít kontrolu nad tím, co Senát dělá. Proto se voleb účastní.

Jaký výsledek budete považovat za svůj volební úspěch?

Po posledních volebních výsledcích je těžké něco odhadovat, pro mne je důležité dosažení šesti procent a tím tedy vrácení dotace, ale protože jde o doplňovací volby a mnoho voličů ani neví, že budou… Přesto je Praha 9 oblepena těmi movitějšími kandidáty a nejde si nevšimnout, že volby budou. Podle zájmu voličů bude velkým překvapením, bude-li volební účast větší než 15 procent.

Jak probíhá volební kampaň? Máte nějaké motto?

Mé motto »Žít, ne přežívat« rozčiluje spoustu Pražanů. Někteří to vztahují jen na finanční prostředky, já to vztahuji i na tu otrockou práci, kdy už se nedělá osm hodin, ale dvanáctihodinové směny a služby. Navíc už to není jako dřív, že práce byla »za rohem«, ale musí se třeba hodinu dojíždět tam a hodinu zpět. Vůbec se změnil životní styl, kdy se ztratila finanční svoboda, protože řada lidí musí vydělávat na různé splátky hypoték, leasingů apod.

Kampaň probíhá kontaktní tak, jak jsme zvyklí. Zhruba čtyřikrát v týdnu jsem v ulicích, kde hovořím s voliči. Navíc probíhají akce na mou podporu bez mé přítomnosti, za což jsem vděčný každému, kdo v kampani pomáhá. Ve čtvrtek 28. března spojuji svou sílu s týmem Kateřiny Konečné pro volby do Evropského parlamentu. Budeme mít společný den na Praze 9. Dále 1. a 3. dubna proběhne akce ve stanicích metra v mém volebním obvodě, kde pomohou i ostatní pražské obvodní výbory.

Zmínil jste volby do Evropského parlamentu. Jako pod prvního místopředsedu ÚV KSČM volby spadají pod vás, jak je na ně tedy KSČM připravena?

Jsem velice rád, že se Kateřina Konečná ujala přípravy a řízení voleb takovým způsobem. Ve své podstatě obdivuju, s jakou razancí do toho nastoupila, má mou plnou důvěru a snažím se jí ve všem vyhovět a pomoci. Myslím si, že tým lidí, ze kterých je sestavena volební kandidátka, je velmi kvalitní i přesto, že jsou to velmi mladí lidé. Má to dopad i na společnost, protože pokud se lidé seznamují s kandidátkou KSČM – Česká levice společně!, jsou velice překvapeni, že taková kandidátka byla dána dohromady, že máme mladé lidi, že jsou ochotni spolupracovat. Za velice pozitivní považuji, že se KSČM podařilo to, co se nepodařilo ČSSD - a po posledních měsících jejich práce i ve vládě se tomu ani nedivím - připoutat k sobě levici. Hodně si slibuji od spolupráce se Stranou demokratického socialismu a Komunistickou stranou Československa. Jsem rád, že jsme v KSČM rozhodli o tom, že mají své zástupce na druhém a čtvrtém místě, čili mají možnost se podílet na tvorbě týmu, který bude působit v Evropském parlamentu a nemusí tak být složen pouze ze zástupců KSČM. Považuji to za otevření se široké levici a vnímám to jako dobrý základ pro pokračování v dalších volbách.

Zbyšek KUPSKÝ