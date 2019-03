Quo vadis, Sahro Wagenknechtová?

Zdá se, že Sahra Wagenknechtová, jedna z ikon německé strany Levice (Die Linke-DL), mizí do ústraní politického dění – poté, co oznámila, že se vzdává své funkce předsedkyně frakce DL ve Spolkovém sněmu a stejně tak vedení hnutí »Povstat« (Aufstehen). Sahra, moje bývalá kolegyně v Evropském parlamentu, je na německé politické scéně vnímána zásadně dvojím způsobem: na jedné straně uznávána a obdivována, na straně druhé odmítána a urážena. »Stalinistka«, »žena se studenýma očima«, »krásné monstrum«, to jsou některá z epitet jí přidělovaných. Kritikové Sahry Wagenknechtové ji nazývají stranickým outsiderem a vyčítají jí údajné nedemokratické chování, obhajobu bývalé Německé demokratické republiky a angažování ve vnitrostranické Komunistické platformě; dnes je pro ně – pro změnu – »maskovanou pravičačkou«. To hlavně proto, že kritizuje německou migrační politiku. Je zajímavé (a pro politiku obecně příznačné), že poté, co Sahra oznámila svou rezignaci, projevují její odpůrci pokrytecké »pochopení« pro její rozhodnutí, připomínajíce »nebezpečí pracovního přetížení pro zdraví«, přičemž některé zprávy a poznámky připomínají spíše nekrolog.

Jenže Sahra Wagenknechtová je rozená bojovnice širokého rozhledu a troufám si tvrdit, že důsledky jejího odchodu z uvedených funkcí jsou otevřené a že svým protivníkům může ještě přinést pro ně nepříjemná překvapení. Sahra nyní ustupuje do druhé řady partajních osobností, ale už oznamuje svoji účast na řadě předvolebních shromáždění, která se právě kvůli ní těší velké účasti. Ovšem na poměru Sahry Wagenknechtové vůči své straně se zřejmě přece jen něco změnilo. Na loňském sjezdu DL ji většina delegátů odmítla nikoli kvůli »stalinismu« nebo obhajobě NDR, tato témata se už v DL stala (oproti třeba roku 1995) podružnými. Sahra na sjezdu otevřeně promluvila o nebezpečné migrační politice, přičemž kritizovala »otevření hranic« – ačkoliv věděla, jak potom řekla, že většina delegátů s ní nebude souhlasit. Jenže mlčet pokládala za zbabělé.

Stejně jako před dvaceti lety argumentuje Sahra Wagenknechtová jménem většiny obyvatel SRN, pracujících i nezaměstnaných, jejichž zájmy německá vláda pohrdá. Problémem, a to značným, však je, že pojmy jako lid a národ upadly u části levice v nemilost (mírně řečeno). Ale to není problém pouze levice německé. Sledujme dále pozorně politickou dráhu Sahry Wagenknechtové, myslím si, že nebude nezajímavá!

Jiří MAŠTÁLKA, poslanec Evropského parlamentu za KSČM