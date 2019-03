Největší provinění?

Aleš Gerloch je jistě významným právníkem. Jinak by před několika lety nebyl vyhodnocen jako nejlepší právník republiky a nestal by se ani prorektorem Univerzity Karlovy. Jezdívali k němu pro rady různí politici, Česká televize mu v řadě velmi složitých otázek dávala přednost před jinými, a to přímo před běžícími kamerami. Aleš Gerloch jako vysokoškolský učitel vychoval nemálo právníků. Má však jednu chybu, navrhl ho Miloš Zeman a zřejmě, to se tuší, není právě stoupencem tvrdě liberálního pohledu na svět. Je totiž stoupencem Ústavy a ta by se neměla vykládat podle toho, kdo právě vládne. To je ovšem podle většiny našich senátorů chyba. Pravice v Senátu si totiž myslí něco jiného, a protože má své zkušenosti z minulosti, kdy zemi vládla a její »vyslanci« v Ústavním soudu leccos vykládali v její prospěch, předpokládá, že totéž by mohl dělat každý, koho navrhne prezident Zeman. Nelze to říci naplno, proto se hledají zástupná témata, pro která pravicoví senátoři nemohou pro kandidáta hlasovat. Také v případě profesora Gerlocha karta KSČ se mezi důvody objevila – Gerloch byl totiž před třiceti lety jejím členem. »Demokraté« se zase projevili »demokraticky«.

ČT si po volbě pozvala dva senátory. Jedním z nich byl i MUDr. Hilšer. Člověk neznamenající předtím nic, ani odborně medicínsky, ani politicky. Proto si dokonce musel zřídit svou vlastní politickou stranu, která snad měla jen jediného člena, tedy jeho. Ale o tom se už v souvislosti se senátními volbami psalo. Jen celková antizemanovská propaganda v Praze a to, že byl právě Zemanovým protikandidátem v prezidentských volbách, ho vynesla až do Senátu a umožnila zřejmě lékařské řemeslo do jisté míry »pověsit na hřebík«. Když tento pán nám v ČT zpochybňoval odbornost profesora Gerlocha, musel jsem myslet, že sním, a znovu jsem se začal zamýšlet nad smyslem této instituce. Nad tím, že tak málo, zvláště levicových voličů, chodí k senátním volbám, lze sice kroutit hlavou, ale pak se není možné divit, že pravice, ta nejmilitantnější, nejnedemokratičtější, ho ovládne, a že se sem dostanou takoví Hilšerové.

Aleš Gerloch jistě udělá ještě velké množství právní práce. Více než mnozí z pánů a paní v Senátu. Za ni mu beze sporu »historie poděkuje«, tak jako dodnes jsme vděčni mnoha profesorům minulosti, kteří vytvářeli naše právo. Jména senátorů z předmnichovské republiky většinou neznáme, tedy pokud se zároveň neangažovali v jiném oboru či třeba v té nejvrcholnější politice, stejně jako jsme zapomněli jména senátorů, kteří zasedali ještě nedávno v polistopadovém Senátu. Jména vědců si národ pamatuje. A právo je věda a nelze ho vykládat podle potřeby, jak se někdy stávalo soudcům v Ústavním soudu jmenovaným třeba prezidentem Havlem. Ne každý je schopen pochopit (anebo nechce) i ducha Ústavy. Na rozdíl od politizujících senátorů to profesor Gerloch pochopil. A to je jeho největší provinění.

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína (KSČM)