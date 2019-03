Nevědomost, nebo pokrytectví?

Páteční protesty nazvané »Fridays for future« zvedly 15. března vlnu nadšení u mladých lidí ve stovkách měst v celé Evropě i jinde ve světě. Hromadné demonstrace za ekologii a zdravou budoucnost mají hluboký podtext. Statisíce školáků posílají vládám jednotlivých zemí, Evropy i vedení nadnárodních korporací jasný vzkaz – dělejte něco, abyste zachránili naši planetu!

Co ale pro to kromě demonstrování dělají sami studenti? Jak by vypadaly demonstrace, kdyby se za stejné myšlenky nekonaly v pátek dopoledne místo školy, ale třeba až v sobotu?

Facebookem mi přistála i fotka slavné šestnáctileté švédské ekologické aktivistky Grety Thunbergové. Ta jela akorát do Davosu, kde mimo jiné řekla: »Chci, abyste se ocitli v panice, abyste pociťovali strach, který každý den zakouším já. Řešení klimatické krize je největší a nejsložitější výzva, jaké kdy lidstvo čelilo. Musíme zastavit vypouštění skleníkových plynů.«

Při cestě pořídila selfie a zdokumentovala, jak se stravuje. Na stole před ní byly: dovozové banány (Španělsko, Jižní Amerika?), jednorázová plastová krabička s baleným salátem s plastovou vidličkou, toastový chléb v igelitu, pomazánka – arabský hummus v plastové jednorázové krabičce, jednorázový plastový kelímek na pití, plastová propiska, plastová lahev s cestovní dezinfekcí na ruce atd.…

Nevědomost, nebo pokrytectví? Ekologové, kteří tuto fotku uviděli, tvrdí, že během jednoho oběda vyprodukovala asi půl kila plastového odpadu. Konzumuje věci, při jejichž výrobě, přepravě a likvidaci se spotřebovává hromada energie, vzniká nerozložitelný odpad i velké množství skleníkových plynů, proti kterým tak bojuje.

Když jsem to sdílela na svém Facebooku, dostala jsem od jednoho známého reakci, že přeci »Je smutné, ze se lide opírají do male holky, která má omezené zdroje a možnosti.«

A mě napadlo, že zdroje možná omezené má, i když už úplně nevěřím, že je to z čistě její hlavy. Ale možnosti? Naopak - nikdy dřív nebylo tolik informací a tolik možností, jak se vyhnout ekologické zátěži, jako dnes. Nebo bylo. Dřív by měla jablko ze své země, ne banány bůh ví odkud. K obědu místo balených polotovarů prostě jen obložené chleby zabalené v ubrousku a papírovém pytlíku. A místo salátu jen okurku a třeba mrkev... Pití ve skleněné lahvi, která se vracela...

Ano byly doby, kdy jsme věděli prd o uhlíkových stopách a skleníkových plynech. Přesto jsme byli mnohem ekologičtější. Nehnal nás konzum…

A ještě jedna perla z Facebooku. Jistý profesor komentoval aktivity svých studentů takto: »Je hezké, že mladí bojují za záchranu deštných pralesů. Ale že usychá kytka na chodbě školy a že by potřebovala zalít, toho si nikdo z nich nevšimne…«

Helena KOČOVÁ