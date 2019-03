Ilustrační foto - wikimedia commons

Komunisté znovu předloží zákon o NP Šumava

Klub poslanců KSČM ve Sněmovně schválil návrh svého člena, místopředsedy dolní komory Vojtěcha Filipa, na vydání zákona o Národním parku Šumava. Ten s ostatními kolegy z klubu, ale i z jiných stran zastoupených v dolní komoře, usiluje o to, aby pro Národní park Šumava platil samostatný zákon.

Filip řekl novinářům, že chce, aby Národní park Šumava byl vyňat z platného zákona 114 z roku 1992 a byl řešen samostatnou normou, protože jeho rozloha, způsob ochrany, zejména pak zvláštní způsoby ochrany, jsou výrazně odlišné od ostatních národních parků, které jsou součástí zákona o ochraně přírody a krajiny. »Realita kůrovcové kalamity ukazuje, že pravdu měli ti, kteří chtěli zákon o Národním parku Šumava prosadit už na přelomu tisíciletí, protože v té době ještě například zásah tehdejšího ministra životního prostředí Miloše Kužvarta (ČSSD) znamenal, že jsme byli schopni při těžbě v chráněných územích zabránit šíření kůrovce,« prohlásil po tiskové konferenci pro náš list místopředseda Sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Místopředseda Sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Servítky si rozhodně nebral. »To, co udělal Martin Bursík, ten zločin, který vykonal na Národním parku Šumava, se ukázal jako zločin pro celou ČR, protože kůrovec se při transportu rozšířil do celé ČR a zničil většinu českých lesů. A za ten zločin by měl být někdo potrestán,« zdůraznil šéf komunistů.

Filip novináře rovněž informoval o tom, že poslanci KSČM schválili svého předsedu Pavla Kováčika za člena Stálého výboru pro jadernou energetiku. »Na základě dopisu vládního zmocněnce Jaroslava Míla mají opoziční strany právo jmenovat do tohoto výboru svého zástupce, ale podle statutu to musí být poslanec nebo poslankyně příslušného klubu. Ač jsme uvažovali o různých odbornících, kteří s námi spolupracují, byli jsme povinováni jmenovat poslance,« vysvětlil rozhodnutí klubu Filip. Volba Pavla Kováčika byla podle jeho slov jednoduchá, protože prioritu mají Dukovany a on je z daného regionu. Je z Kraje Vysočina.

Vojtěch Filip rovněž zmínil, že došlo ke kompromisu na formátu ANO, ČSSD a Pirátů, pokud jde o návrh ústavního zákona o referendu. »Tyto strany však dají dohromady 115 hlasů, nikoli potřebných 120, takže bude potřeba, aby bylo nejen v ústavní komisi, ale i na plénu Sněmovny dosaženo dohody s KSČM, která je také navrhovatelem jednoho zákona o referendu,« řekl novinářům. Komunisté předpokládají, že takového posunu ve druhém čtení dosáhnou. »Kompromis na 115 hlasů, když je zapotřebí nejméně 120 hlasů, je podle mě věcný nesmysl,« zdůraznil Filip.

KSČM s odkladem zrušení karence nesouhlasí

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik zopakoval, že komunisté zásadně nesouhlasí s odsunutím termínu pro zrušení karenční doby v souvislosti se spuštěním elektronických neschopenek. »Jsme rádi, že se nám po letech podařilo, byť ne prostřednictvím našeho vlastního návrhu, ale že se Sněmovně podařilo schválit zrušení karenční doby, a trváme na tom, aby se to neoddalovalo,« řekl novinářům. Ke zrušení karence mělo dojít současně se zavedením e-neschopenek, ty však začnou plně fungovat až od ledna 2020. Zaměstnavatelé proto žádají půlroční odklad zrušení karenční doby. »Trváme na tom, aby zrušení karenční doby platilo podle původního návrhu, tj. od letošního července, a e-neschopenka může fungovat o půl roku později, až bude doopravdy dobře připravena,« uvedl Kováčik s tím, že komunisté jsou připraveni hlasovat pro elektronické neschopenky v podobě, které budou kvalitně zpracovány tak, aby se »ty věci potom vzájemně nefackovaly«. »Nechápeme, proč by se měla oddalovat platnost jednoho zákona pro neschopnost ministerských úředníků ve věci jiné,« dodal Filip.

Ve Sněmovně je nyní několik novel, které se e-neschopenky týkají. Podle jedné z nich by na půl roku do spuštění nového systému měli lékaři povinně používat nynější elektronické hlášení o pracovní neschopnosti, které je k dispozici od roku 2010. Vypisují ho ale jen asi čtyři procenta doktorů. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) novinářům řekla, že lékaři jsou striktně proti, a pokud ANO tento mezistupeň chce, je třeba, aby to s lékaři dojednalo. Podle ní je nicméně povinné hlášení o pracovní neschopnosti od července technicky připraveno, je potřeba jen legislativa.

Stejná situace uvnitř koalice panuje podle Kováčika také v případě zvyšování rodičovského příspěvku – vládní strany se musí domluvit. »Jsme připraveni podporovat všechny rozumné věci, ale musí vědět levá ruka, co dělá pravá noha, to znamená, že nelze, aby jedna z koaličních stran táhla hot, a druhá čehý,« uvedl Kováčik.

(ku, jad)