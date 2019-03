Ilustrační FOTO - Haló noviny

Krátce ze Sněmovny

Elektronické dálniční známky možná budou

Řidiči v ČR si možná budou pořizovat pro jízdu na dálnicích elektronické známky, nynější papírové dálniční kupony úplně skončí. Poplatky budou motoristé hradit elektronicky, elektronická bude i kontrola.

Zavedení elektronických kuponů od roku 2021 předpokládá vládní návrh novely zákona o pozemních komunikacích, který včera v úvodním kole podpořila Sněmovna. Nyní jej posoudí hospodářský výbor.

V novém systému bude možné dálniční poplatek uhradit elektronicky prostřednictvím internetu nebo mobilní aplikace. Platby, které budou vázány na registrační značku vozidla, zaznamená informační systém Státního fondu dopravní infrastruktury. Kontrolovat se budou prostřednictvím kamer, k prověrkám by mohly sloužit i nynější mýtné brány. Systém by mohl do budoucna umožnit rovněž takzvané krajské dálniční známky, po kterých některé regiony volaly.

Novela může podle předsedy poslanců KSČM Pavla Kováčika počítat s jejich podporou. »Je to věc, která nejenže ušetří provozní náklady, ale i usnadní tuto záležitost řidičům,« řekl novinářům.

Předloha by také od dálničních poplatků osvobodila některá vozidla na alternativní pohon, další by zvýhodnila.

Ministerstvo dopravy si od zavedení elektronických známek slibuje zvýšení příjmů z dálničních poplatků o 220 milionů korun ročně. Zároveň by se měly snížit provozní náklady až o 120 milionů korun za rok.

Komise k OKD bude mít delší čas na práci

Sněmovní vyšetřovací komise k privatizaci těžební společnosti OKD bude mít na svou činnost delší čas. Poslanci jí včera prodloužili lhůtu pro práci o dalšího půl roku. Závěry by tak měla předložit plénu až na podzim letošního roku, místo poloviny dubna.

O prodloužení lhůty požádala komise podle svého předsedy Lukáše Černohorského (Piráti) kvůli tomu, že ještě potřebuje vyslechnout některé svědky. Jde podle něho o lidi, kteří chtěli OKD v roce 2004 koupit. V současnosti pobývají v zahraničí a mají se vrátit ve druhé polovině dubna, případně v květnu, uvedl.

Komise navíc podle Černohorského dospěla k tomu, že prodej menšinového státního podílu v OKD mohl být nevýhodný a v rozporu s principem soukromého prodávajícího, přičemž Evropská komise mohla být nepravdivě informována o způsobu privatizace. »Vyšetřovací komise dospěla k závěru, že je stále možné, že ČR může získat prostředky, o které přišla,« řekl Černohorský. Komise podle něho chce mimo jiné získat další důkazy a záležitost možné nepovolené státní podpory dále zkoumat.

Členové komise zkoumají převod státních akcií OKD do vlastnictví jiných osob, zejména prodej minoritního podílu v roce 2004. Komise se zaměřuje také na snížení základního jmění černouhelné společnosti ve druhé polovině 90. let, kterým stát přišel o možnost firmu kontrolovat. Předmětem zkoumání je také plnění závazků nabyvatelem akcií ze smlouvy z roku 2004 a příčiny úpadku OKD a odpovědnosti státních úřadů a osob.

Národní dotace bude zřejmě vyřizovat SZIF

Agenda spojená s vyřizováním národních dotací tuzemským zemědělcům zřejmě přejde od příštího roku z ministerstva zemědělství plně na Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).

Počítá s tím novela o zemědělství, kterou podepsalo 19 poslanců ze sedmi klubů. Sněmovna normu včera poslala k posouzení zemědělskému výboru.

Návrh se týká výhradně národních dotací poskytovaných z českého státního rozpočtu. Ministerstvo podle poslanců nebude nadále zatěžovat běžná administrativní činnost spojená s poskytováním a spravováním dotací. Poslanci poukazují i na to, že zatímco v roce 2013 představovaly národní dotace asi 800 milionů korun, nyní už jejich objem vzrostl ke třem miliardám. Zároveň lze podle nich předpokládat, že význam a rozsah dotací do zemědělství poskytovaných výhradně z národních zdrojů se bude nadále zvyšovat. Proto poslanci navrhují přesun agendy na SZIF, který byl ke správě dotací primárně zřízen. Ministerstvu by měla zůstat pouze podpora genetických zdrojů. Návrh by měl také sjednotit administrativní procesy a výhledově vést i ke snížení počtu používaných informačních systémů pro administraci dotační politiky.

(jad, ku)