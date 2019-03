Ilustrační FOTO - Pixabay

KSČM zásadně odmítá odklad zrušení karenční lhůty!

Odsunutí termínu pro zrušení karenční doby v souvislosti se spuštěním elektronických neschopenek je pro KSČM zásadní problém, ČSSD by to pak prý považovala za porušení koaliční smlouvy.

O odklad zrušení karenční doby z letošního léta na začátek příštího roku usilují zaměstnavatelé, odbory jsou proti. Premiér Andrej Babiš (ANO) po pondělním zasedání tripartity uvedl, že elektronické neschopenky začnou plně fungovat půl roku po zrušení karenční doby. »Byla jasná dohoda mezi zrušením karenční doby a e-neschopenek ve formě elektronické. Mělo být při vystavení pracovní neschopnosti vše sděleno zaměstnavateli. Toto nastane až od ledna 2020, kdy by se měla spustit e-neschopenka kompletně. Je to teď určitý problém v rámci koalice,« uvedl v pondělí premiér. Podotkl, že poslanci jeho hnutí ANO měli od počátku s rušením karenční doby problém. S odkladem zrušení karenční doby nesouhlasí komunisté, kteří menšinovou vládu ANO a ČSSD tolerují. »Nechápeme, proč by se měla oddalovat platnost zákona jednoho, pro neschopnost ministerských úředníků ve věci jiné,« řekl předseda ÚV KSČM a první místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. První místopředseda ČSSD Roman Onderka včera uvedl, že odklad považuje za porušení koaliční smlouvy.

Hnutí ANO ale prý odklad nepodpoří, pokud dostane od ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) záruky, že se e-neschopenky spustí od 1. ledna 2020 a nebudou se dále odkládat, řekl první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek. »Pokud budeme mít tuto garanci hlavou paní ministryně garantovanou, potom samozřejmě nepodpoříme návrh ODS, který odkládá zrušení karenční doby,« řekl. Podle něj by se věc mezi koaličními partnery měla vyjasnit v nadcházejících 14 dnech.

»Požadavek zaměstnavatelů, aby měli okamžité informace o tom, že jejich zaměstnanec je v pracovní neschopnosti, je ale oprávněný. Podle dohody ANO a ČSSD se zaměstnavateli mělo být zrušení karence a zavedení elektronických neschopenek současné, i když zavedení e-neschopenek s karenční dobou nesouvisí,« uvedla Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví KSČM s tím, že pro KSČM, která dlouhodobě prosazuje návrat prvních tří dnů placené nemocenské, je nicméně odsouvání absolutně nepřijatelné.

Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví KSČM.

»Ve Sněmovně je teď navíc několik novel, které se e-neschopenky týkají. Podle jedné z nich by na půl roku do spuštění nového systému měli lékaři povinně používat nynější elektronické hlášení o pracovní neschopnosti, které je k dispozici od roku 2010. Vypisují ho ale jen asi čtyři procenta doktorů. Sdružení praktiků správně uvedlo, že toto řešení je paskvil a používat ho nebudou. Novelu, která lékařům ukládá povinně používat dosavadní dobrovolný model, dolní komora proto ještě neschválila,« připomněla Marková. Podle ní tak kvůli nedostatečné práci MPSV a nekvalitně připravenému návrhu zákona je ohroženo proplácení náhrad za první tři dny nemoci, na které zaměstnanci tak dlouho čekají. »Výpadek příjmů je přitom především pro nízko a středně příjmové zaměstnance zásadní sociální problém. Jsou proto často nuceni své nemoci přecházet, čímž nejen ohrožují své zdraví, ale také tím mohou nemoci roznášet na pracovištích, nebo čerpají řádnou dovolenou,« vysvětlila stínová ministryně zdravotnictví KSČM.

(cik)