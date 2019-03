Ilustrační FOTO - Pixabay

Trubky, dráty a tyče táhnou export oceli

Výroba surové oceli v České republice se loni zvýšila o desetinu na téměř pět milionů tun. Informovali o tom zástupci Ocelářské unie. Dařilo se podle nich mimo jiné výrobcům trubek, kteří jich vyrobili přes půl milionu tun. Meziročně vzrostl také vývoz oceli z ČR, zvýšil se však i dovoz, který byl rekordní.

Ocelářská unie oznámila, že český export oceli stoupl loni meziročně o 5,6 procenta na 4,89 mil. tun, jeho hodnota dosáhla díky zaměření na sofistikovanější výrobky rekordní hodnoty 108 miliard korun. Podle ředitele unie Daniela Urbana roste ocelářský vývoz z ČR především díky exportu trubek, taženého drátu a tyčové oceli.

Objem dovážené oceli do ČR se pak loni zvýšil o 3,9 % na 7,52 mil. tun. »Z loňských čísel je patrné, že se nám daří zvyšovat hodnotu exportu, ale i to, že dovozy do Česka i Evropy jsou na rekordní úrovni kvůli přetrvávající nadměrné výrobní kapacitě v Číně a dalších rozvíjejících se zemí,« uvedl Urban.

Klíčovým trhem pro českou ocel podle Ocelářské unie zůstává Evropa, kam loni mířilo 89 % vývozu. Největším odběratelem je Německo, kam směřovala téměř čtvrtina vývozu. Země je také největším dodavatelem do ČR, když se na celkovém objemu dovozu podílí 21 %.

Pozici největšího světového producenta oceli loni potvrdila Čína s 928 mil. tun, což je více než polovina globální produkce a o 100 mil. tun více než předloni. Výroba v zemích Evropské unie dosáhla loni 168 mil. tun, tedy méně než v roce 2017, ale stále víc než americká a ruská produkce dohromady (87 a 72 mil. tun).

Ocelářská unie připomněla, že EU zavedla v únoru v reakci na uvalení cel ze strany USA ochranná opatření, která budou platit až do konce června 2021. Plán Evropské komise počítá mimo jiné s kvótami stanovenými na úrovni průměrného dovozu za poslední tři roky s navýšením o pět procent. Po jejich naplnění bude na dovozy uplatněno clo ve výši 25 %. Aby se zamezilo hromadění zásob, kvóty mají platit vždy na tříměsíční období. Každý rok mohou být zvýšeny o pět procent.

Ocelářská unie sdružuje všechny významné ocelářské firmy z ČR a Slovenska. Mezi největší členy patří ArcelorMittal Ostrava, Třinecké železárny a Vítkovice Steel. Ve firmách sdružených v unii pracuje asi 30 000 lidí.

(ici)