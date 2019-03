Ilustrační foto - wikimedia commons

Sčítání v sobotu, výsledky v neděli

Volební místnosti při květnových volbách do Evropského parlamentu se v České republice uzavřou tradičně v sobotu dvě hodiny po poledni, kdy začne sčítání hlasů, na výsledky si ale lidé budou muset počkat do následujícího pozdního večera.

»Zákon o volbách do Evropského parlamentu stanovuje zahájit sčítání hlasů po ukončení hlasování, tedy v sobotu 25. května 2019 ve 14 hodin. Volební orgány mohou ale výsledky hlasování zveřejnit až po uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie. Ta je předběžně stanovena na 26. května 2019 ve 23 hodin, nicméně definitivní potvrzení nám ještě sdělí Evropská komise,« uvedla první místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová.

»Statistici v souladu se zákonem nebudou zveřejňovat průběžné výsledky hlasování a na volebním webu www.volby.cz uveřejní až celkové výsledky včetně rozdělení mandátů jednotlivým kandidujícím stranám,« informoval mluvčí ČSÚ Jan Cieslar.

Volby evropských poslanců se budou ve státech EU konat v rozmezí čtyř dnů od čtvrtka 23. května do neděle 26. května. V největším počtu unijních zemí se bude hlasovat v neděli, přičemž nejdéle budou volební místnosti otevřeny podle dosavadních informací v Itálii, a to až do 23.00. Teprve poté bude možné výsledky hlasování zveřejňovat. V ČR se jako v jediné z unijních zemí bude hlasovat ve dvou dnech, a to v pátek 24. a sobotu 25. května.

Letos hodlá o přízeň českých voličů v eurovolbách usilovat 40 kandidujících stran, hnutí a koalic, ministerstvo vnitra o registraci přihlášených kandidátek rozhodne 6. dubna. Voliči vyberou 21 českých europoslanců.

(zku)