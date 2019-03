Paktování s NATO

Polský prezident Andrzej Duda nepozval ruského prezidenta Vladimira Putina na 80. výročí vypuknutí druhé světové války na Westerplatte. Údajně jde o politické rozhodnutí. Dovolte mi drobný komentář. To jestli je bouchnutí do stolu, tak spíše plácnutí do vody a navíc fakt trapné.

S historickou pravdou to nemá nic společného a spíše ukazuje na praktiky beckovského Polska z 30. let minulého století. Přitom ještě nedávno prohlašoval náměstek polského ministra zahraničí, že by Polsko ruského prezidenta pozvat mělo. A. Duda, který se v poslední době čím dál tím víc hluboce uklání a suverenitu, byť evropsky sdílenou, zaprodává směrem k USA, má ale opačný názor. Toto smutné výročí si tak Polsko připomene například se spojenci z NATO a Rusku při tom společně ukážou záda. Polský prezident Duda je pak jeden z těch, kteří za pochvalu z Bílého domu pomůžou ke znatelnému zhoršení vztahů a rozevírání nůžek mezi Východem a Západem, mezi USA a Ruskem.

A kdo na to doplatí? Samozřejmě zase jen Evropa. Jak známe z historie, černobílé vidění světa nikdy nic dobrého nepřineslo. Polský prezident si zřejmě neuvědomuje, že jeho nediplomatické chování je velmi nebezpečné. Nezapomínejme, že se již nacházíme ve válce, a to v obchodní válce, kterou rozehrály Spojené státy a na kterou doplácíme jen a pouze my.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM