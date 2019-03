Jasný vzkaz z krajské koalice směrem k pacientům: Občané, jste až na druhém místě!

Tisíce podpisů pod peticí, demonstrace zdravotníků i obyvatel Orlové, dopisy prezidentovi i premiérovi. Nic z toho nezvrátilo plány zastupitelů Moravskoslezského kraje, kteří počítají s přesunem lůžek akutní péče, a tedy celých zdravotnických týmů z Orlové do nemocnic v Karviné a Havířově. Co to v praxi pro pacienty znamená?

Stěhování interny a chirurgie a následně ortopedie. Přesun lůžkových oddělení z orlovské nemocnice do nemocnice v Karviné-Ráji má být hotov již do dvou let a v Orlové má vzniknout velké lůžkové oddělení následné péče a LDN, v provozu mají zůstat jen odborné ambulance.

Tolik stručná fakta. Ve hře je však stále ještě plán orlovské radnice. Ta chce lůžka v místní nemocnici nadále zachovat, chystané a schválené změny považuje za likvidační a zvažuje pro to převod nemocnice pod město.

Musíme však zdůraznit, že tento nápad převést nemocnici pod město se ale vůbec nelíbí krajským koaličním všeználkům v čele s hejtmanem Vondrákem. Člověk spíše nabývá přesvědčení, že se tito lidé s každým dalším uběhlým rokem ve funkci utvrzují v přesvědčení o své neomylnosti, moudrosti a nenahraditelnosti. Bohužel, podle toho také vypadají některá rozhodnutí kraje, nad kterými zůstává rozum stát. Zatím nás tato rozhodnutí mohla nechat poměrně v klidu, protože odvěká pravda hovoří, že pýcha předchází pád a ten bude v tomto případě o to hlubší a strmější, jak raketově roste opovrhování zájmy voličů. Rozhodnutí o likvidaci nemocnice však překročilo všechny meze a je třeba jednat. V sázce je opravdu hodně, tady už jde o životy pacientů!!

Škody, které tito političtí diletanti svým jednáním nenávratně páchají, půjde do budoucna jenom těžko napravit. Možná by člověk mohl být shovívavý a mávnout nad tím rukou, kdyby se však jednalo o zrušení nepodstatné věci z hlediska života lidského, ale zde se hazarduje se zdravím občanů a veškerá zodpovědnost padá na hlavu vedení kraje. Kde berou tito zastupitelé právo rozhodovat o životě lidí? Nad zvráceností povah a myšlením těch, kteří pro tento návrh zvedli ruce, zůstává rozum opravdu stát. Je nanejvýš jasné, že pokud nedojde k zázraku, bude zdravotní péče pro občany Orlové nedostupná.

Argumenty hovořící o nutnosti optimalizace z důvodu špatného hospodaření, nebo personálního podstavu, neobstojí. Spíše je potřeba zaměřit pozornost na absolutní neschopnost a nekompetentnost managementu řídící tuto nemocnici. Lajdáctví, pohrdání základními strategiemi řízení organizace ukazuje buď na mdlého ducha současného ředitele nemocnice, nebo na záměr, jak připravit okres Karviná o dobře fungující nemocnici. Výkony pana ředitele lze hodnotit tak, že by se mu člověk bál svěřit kurník s deseti slepicemi, protože půlka by do večera zmizela.

Pokud dojde k tomuto černému scénáři, bude třeba celou situaci pečlivě monitorovat a být úzce v kontaktu s občany a vedením města Orlové. Je přeci naším společným úkolem zajistit adekvátní a kvalitní dostupnou zdravotní péči pro občany. Poděkování patří všem politikům KSČM, kteří aktivně hájí zájmy pacientů, a je potěšující, že v této mimořádně složité době mají v naší politice oporu a s důvěrou se na naše zastupitele obracejí.

Daniel PAWLAS, poslanec (KSČM)