Útok pod rouškou obrany

Dodnes jsem nepochopil, co proboha udělali Srbové, aby se stali terčem šíleného bombardování NATO, bez schválení RB OSN. Havel označil tento zločin jako »humanitární«. Neseme tím tedy odpovědnost i my. Já se za tyto zločiny i toto prohlášení stydím a zároveň se omlouvám obětem tohoto zrůdného činu. Opravdové viníky nesmíme zapomenout dohnat k jednoznačné odpovědnosti.

V neděli si někteří připomněli před srbskou ambasádou v Praze tuto tragédii a neoprávněnost tohoto zločinu proti lidskosti. Moc dobře si vzpomínám, jak jsem tehdy nevěřícně četl, kdy si Chorvaté za 25 až 50 dolarů mohli přijít a klidně odstřelit jednoho Srba. Mimochodem něco podobného probíhalo na Ukrajině v roce 2014. Děsivé je to proto, že pod rouškou uměle vyvolaných etnických čistek si aliance NATO pod vlivem vládní politiky USA určuje dodržování, nebo nedodržování mezinárodního práva. Nebo dokonce diktuje jiným, kdo toto právo dodržovat bude, a kdo ne! Tato válka naplňovala zájmy nejen nadnárodně ekonomické, politické a vojenské prověřování sil a technologií, ale také loajalitu členských států NATO. Válka jako prostředek k cílům a zájmům především západních zemí.

Nemělo by to být právě naopak? Zvolit taková řešení, která posvětí cíl. To je svět bez válek! Jak zmínil plk. Jiří Bureš z Vojáků proti válce ve svém rozhovoru, NATO od počátku 60. let usiluje o naplnění koncepce zvané »Příští válka bude na východě«. Uvedená studie, jak popisuje plk. Bureš, má čtyři základní strategická východiska a jsou to za prvé, budoucí válka bude na východě a bude to válka koaliční. Za druhé, proti Rusku se musí získat východoevropský strategický prostor. Za třetí, bude to válka útočná, ale její dlouhodobá příprava se bude realizovat obrannými programy. A nakonec za čtvrté, získáme-li celou Evropu proti Rusku, pak máme šanci vyhrát. V opačném případě SRN a Západ prohraje.

A pak že nám válka nehrozí. Myslím, že je to velmi pravdivé. Ale, kde je samotná hodnota lidského života?

Roman BLAŠKO