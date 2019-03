Ilustrační FOTO - Pixabay

Jak porazit jarní únavu?

Slunce svítí, teploty se pohybují v plusových hodnotách a venku je konečně možné se pohybovat, aniž byste měli omrzlé prsty a tváře. Vy se však cítíte zcela vyčerpaní, bez nálady a jediné, co se vám chce, je ležet v posteli a nedělat vůbec nic. Ptáte se sami sebe, jak je to možné? Vždyť jste se na sluneční paprsky a teplo těšili celou zimu. Možná na vás padla jarní únava, která má tohle všechno na svědomí. O tom, jak pocit vyčerpání porazit, nám řekl MUDr. Marek Antoš z laboratoře SYNLAB.

S příchodem teplejších dnů najednou máme potřebu trávit všechen čas venku, chceme se hýbat a být hodně aktivní. Zapomínáme ale, že naše biorytmy poslední měsíce pracovaly pomaleji a naše tělo bojovalo s viry a bakteriemi, aby nás ochránilo před nemocemi. Také lymfatický systém pracoval na plné obrátky, aby vyfiltroval všechny toxické látky či zbytky léčiv, které do těla nepatří. Organismus je tedy vyčerpaný a prosí nás o pomoc.

Jarní únava je způsobena vyčerpáním ze zimy a změnou ročního období. V zimě se totiž potýkáme s nedostatkem slunečního světla, na čerstvém vzduchu se běžně pohybujeme málo a nepřijímáme dostatek vitamínů a minerálů potřebných ke správnému fungování organismu.

Do jídelníčku zařaďte ovoce, zeleninu a byliny

Vitamíny si tělo ve většině případů nedokáže vyrobit samo, a proto je musíme přijímat z potravy či doplňků. Pro jejich doplnění je vždy lepší upřednostnit přírodní zdroje. Mají totiž nejlepší vstřebatelnost a minimum vedlejších účinků. »Lékárenské multi přípravky se v těle vstřebávají často velmi složitě a mnohdy dochází k nežádoucímu působení mezi jednotlivými složkami. Zcela nejlepším zdrojem vitamínů je zdravá a pestrá strava, na jaře je dobré svou pozornost zaměřit zejména na vitamíny B, C, D a E,« doporučuje Marek Antoš.

Jedním ze způsobů, jak můžeme našemu tělu pomoct, je konzumování lehčí stravy. Jaro je ideální k tomu, abyste do svého jídelníčku zařadili více čerstvé zeleniny a ovoce. Dobře poslouží i čerstvé jarní výhonky a rostliny, které začínají růst venku – například pažitka, řeřicha či kopřiva. Právě kopřiva má detoxikační účinky a pomáhá posilovat imunitu. Skvěle funguje, když její čerstvé či sušené lístky zalijete vroucí vodou, necháte 10–15 minut louhovat, vývar přecedíte a vlažný vypijete.

B-komplex má vliv na nervový systém

Do skupiny B-komplex patří několik vitamínů označených číslovkami, například B1, B2, B12, které mají pozitivní vliv na metabolické procesy v našem těle a na optimální funkci nervového systému. Nedostatek vitamínu B se projevuje zvýšeným pocitem únavy, nervozitou, ekzémem, opary či rozpraskanými koutky. Získat jej můžete z ořechů, kvasnic, luštěnin, kořenové zeleniny, cibule či česneku.

»Céčko« posílí imunitu a okysličí buňky

Vitamín C je jedním z nejdůležitějších a nejuniverzálnějších vitamínů. Posiluje imunitní systém i celkovou obranyschopnost organismu, bojuje proti bakteriím a virům, a proto nás může ochránit před různými nemocemi. »Mezi další a méně známé účinky vitamínu C patří to, že přispívá ke správné činnosti mozku, okysličuje buňky, ovlivňuje hladinu cholesterolu v krvi a stimuluje vstřebávání železa,« říká Marek Antoš z laboratoře SYNLAB a dodává: »Nedostatek vitamínu C se v těle projeví především únavou a slabostí, organismus je také náchylnější k infekcím.«

Nejlepším zdrojem vitamínu C je ovoce a zelenina. Kromě citrusových plodů, které jsou na tento vitamín bohaté, je hojně obsažen i v rakytníku, šípku, černém i červeném rybízu, petrželce, kiwi, brokolici, růžičkové kapustě či v papáje. Pokud jsou však potraviny tepelně zpracovány, množství „céčka“ v nich ubývá, proto je nejlepší konzumovat je čerstvé.

Vitamínem D ke štěstí

Dalším vitamínem, který vaše tělo potřebuje, je vitamín D. Ten má vliv na imunitní systém, na ukládání vápníku a fosforu z potravin do kostí, čímž se zvyšuje jejich pevnost, a také na psychickou pohodu – napomáhá totiž produkci »hormonu štěstí« serotoninu. Jeho nedostatek se může projevit bolestí kostí či kloubů, kazivostí zubů a pokud je jeho hladina v těle nízká, může se zvyšovat riziko infarktu.

»Nedostatek vitamínu D bývá výraznější na jaře, kdy se v organismu vyčerpají jeho zásoby z léta. Měli by ho doplňovat zejména starší lidé, s přibývajícím věkem totiž jeho nedostatek může vést k nebezpečnému řídnutí kostí známému jako osteoporóza. Také tvorba vitamínu D ze slunečního záření je u starších osob významně snížená,« vysvětluje Marek Antoš.

Právě díky schopnosti organismu vytvořit si vitamín D ze slunečního záření bývá »déčko« také někdy nazýváno jako »sluneční vitamín«. Aby jej však organismus načerpal dostatek, museli bychom být na slunci denně alespoň 20–30 minut, což především v zimě může být obtížné. V některých potravinách ale najdeme určité množství vitamínu D, které našemu tělu doplňkově pomůže. »Přírodním zdrojem vitamínu D jsou hlavně tučné mořské ryby, například losos, tuňák nebo sardinky. Vyskytuje se i ve vaječném žloutku, hovězích nebo tresčích játrech, tofu a houbách. Naleznete ho také v mléčných výrobcích jako máslo, mléko, sýr či v některých cereáliích,« vyjmenovává lékař.

Lepší odbourávání škodlivin díky vitamínu E

Jedním z vitamínů potřebných pro dobré fungování organismu je i vitamín E. Jedná se o antioxidant, který chrání buňky, má vliv na obnovu tkání, působí proti onemocnění srdce a cév a dokáže zvýšit detoxikační funkci jater, díky které tělo může odbourávat škodliviny. Vitamín E pomáhá i v boji s oslabenou imunitou. »Vitamín E je obsažen v rostlinných olejích, v semínkách, ovesných vločkách, v avokádu, špenátu a dobrým zdrojem jsou i ořechy a papriky,« říká lékař z laboratoře SYNLAB.

Nezapomínejte na doplnění minerálů

Kromě vitamínů je důležité dbát i na příjem správných minerálů, což jsou látky, které si tělo nedokáže samo vyrobit, a proto je musíme přijímat ve stravě. »Jejich nedostatek může způsobit únavu, padání vlasů, zvýšenou nervozitu, poruchy paměti i sníženou imunitu,« varuje Marek Antoš. Mezi hlavní minerály patří železo, které má vliv na červené krvinky, tudíž při jeho nedostatku hrozí chudokrevnost. Železo se nachází hlavně v červeném mase, luštěninách, červené řepě či brokolici.

Pro správné fungování organismu je stěžejní také hořčík, jeho deficit se projevuje únavou, nedostatkem energie a špatným soustředěním. Skvělým přírodním zdrojem hořčíku jsou banány, mandle, tmavá listová zelenina a také hořká čokoláda. Zinek je minerálem, který ovlivňuje rychlost buněčného dělení a kvalitu pleti. Mezi potraviny bohaté na zinek patří fazole, vaječný žloutek, dýňová semínka a játra. Doplňovat musíte také vápník, jehož nedostatek má vliv na řídnutí kostí a kazivost zubů. Nejlepším zdrojem vápníku jsou mléčné výrobky, mák, sezam a mandle.

Otestujte se

Pokud na vás s příchodem jara padlo vyčerpání a únava a vy nevíte, který vitamín či minerál vám chybí, můžete si jejich hladiny v těle nechat změřit. Z jednoduchého laboratorního vyšetření krve se dozvíte přesnou hladinu každé látky a lékař vám v této souvislosti může poradit nejlepší způsob, jak vitamíny a minerály do těla doplnit, abyste boj s jarní únavou vyhráli.

O test si můžete zažádat buď u svého praktického lékaře, nebo v kterémkoliv odběrovém pracovišti SYNLAB, kde vám sestřičky odeberou vzorek krve a postoupí ho laboratoři. Výsledky budete mít k dispozici do druhého pracovního dne a získáte z nich informace jak o případném nedostatku, tak i nadbytku testovaných látek. Svůj zdravotní stav nezapomeňte konzultovat se svým lékařem.

Ve zdravém těle zdravý duch

Vaší mysli i tělu také pomůže, když budete trávit více času na čerstvém vzduchu. Teploty s příchodem jara stoupají, slunce svítí déle než v zimě, což je ideální k tomu, abyste vyrazili například na procházku, projížďku na kole nebo se věnovali práci na zahrádce. Pokud zrovna nemáte možnost jít ven, zkuste se doma alespoň trochu protáhnout. Zlepšíte tak prokrvení svalů, rozproudíte energii v těle a zbavíte se napětí.

Pro pravidelné cvičení, které napomáhá pružnosti těla a dodává mu energii, můžete vyzkoušet plavání, jógu nebo tai-či. Jóga i tai-či je založeno na táhlých plynulých pohybech a pravidelném dechu. Dokáže stimulovat činnost vnitřních orgánů, přispívá k poklesu cholesterolu, zabraňuje řídnutí kostí a stimuluje psychiku.

Aby vás pohyb neomrzel a měli jste z něj radost, musíte si najít aktivitu, která vás baví. Zároveň také nesmíte zapomínat na odpočinek. »Pro organismus je důležitá regenerace, proto svému tělu dopřejte pravidelný a kvalitní spánek,« doporučuje lékař. Abyste ho docílili, je dobré dát si večer dlouhou sprchu, která vás uvolní, a před spaním vyvětrat.

Helena KOČOVÁ