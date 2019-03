Rada bezpečnosti OSN. Ilustrační foto - wikimedia commons

Sýrie žádá kvůli Golanům o zasedání RB OSN

Damašek požádal o svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN kvůli syrským Golanským výšinám. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na diplomatické zdroje.

Americký prezident Donald Trump v pondělí podepsal dekret, kterým Spojené státy uznávají svrchovanost Izraele nad tímto syrským územím, jež Izrael v roce 1981 anektoval. Tento krok neuznává OSN ani drtivá většina zemí. Evropská unie oznámila, že svůj postoj vůči Golanům nemění.

Golany jakožto strategicky významnou oblast na jihozápadě Sýrie Izrael obsadil za války v roce 1967 a v roce 1981 ji anektoval. RB OSN pak v letech 1967 a 1981 přijala dvě rezoluce. První z nich vyjadřuje nepřípustnost získat území silou, druhá zneplatňuje izraelskou anexi Golan.

Datum mimořádného zasedání musí určit předsedající stát RB OSN. Tím je do konce března Francie. Pokud tak neučiní do neděle, volba termínu padne na Německo. Rada měla podle původního plánu jednat o obnově mandátu mírových sil OSN (UNDOF) působících mezi Izraelem a syrskou částí Golan. Očekává se, že v rámci debaty se bude hovořit o nové krizi kolem Golan rozpoutané Trumpem.

Podle jednoho z diplomatů, na nějž odkazuje AFP, není jisté, zda mimořádné zasedání bude. Stačí, aby jedna z členských zemí RB OSN vyvolala procedurální hlasování a devět členů se během něj postavilo proti.

Američtí spojenci odmítají

Svůj odmítavý postoj vůči Trumpovu kroku zdůraznilo pět spojenců USA z Evropské unie. Francie, Británie, Německo, Polsko a Belgie, které jsou členy Rady bezpečnosti OSN, prostřednictvím svých velvyslanců při světové organizaci vydaly společné prohlášení, v němž uvádějí, že neuznávají izraelskou svrchovanost nad Golanskými výšinami.

»Anexi území silou zakazuje mezinárodní právo« a jakékoli jednostranné změny hranic jdou proti »mezinárodnímu pořádku založenému na pravidlech a proti Chartě OSN«, stojí v prohlášení.

Evropská unie vydala prohlášení, v němž se uvádí, že EU své stanovisko na Golany nezměnila a stále se řídí rezolucemi Rady bezpečnosti OSN. »EU neuznává izraelskou suverenitu nad okupovanými Golanskými výšinami,« stojí v dokumentu.

V pondělí uznání izraelské svrchovanosti nad Golanskými výšinami ze strany Spojených států odsoudily vedle Sýrie i Rusko či Turecko. V úterý se k nim připojily země z oblasti Perského zálivu. Saúdská Arábie, Bahrajn, Katar, Kuvajt i Spojené arabské emiráty, tedy spojenci USA. Rozhodnutí amerického prezidenta kritizovaly a Golany označily za okupované arabské území. »Významně a negativně to ovlivní mírový proces na Blízkém východě, bezpečnost a stabilitu regionu,« uvedla v prohlášení saúdskoarabská agentura SPA.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo Trumpovo rozhodnutí hájil tím, že se prý Izrael nachází v mimořádné situaci a »bojuje rozhodující bitvu o svou záchranu«. USA prý ale nemění svou politiku v otázce území získaného v rozporu s mezinárodním právem a kauzou Golan údajně nechtějí vytvořit precedens.

ČR: Golany jsou okupované

ČR podporuje společnou evropskou pozici i příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN, které považují Golanské výšiny za okupované území. Nebude svými kroky porušovat tyto rezoluce ani mezinárodní právo, řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Golanské výšiny. FOTO - wikipedia commons

»Česká republika se plně hlásí k příslušným rezolucím Rady bezpečnosti v otázce Golan, stejně tak podporujeme společnou evropskou pozici, která toto území považuje za okupované území. V tomto směru česká zahraniční politika kontinuálně posuzuje celou záležitost. Rozhodně nechceme porušovat mezinárodní právo a mezinárodní rezoluce,« řekl Petříček po jednání s libanonským ministrem zahraničí Džibránem Básilem.

Básil uznání izraelské svrchovaností nad Golanskými výšinami ze strany USA rovněž odmítl a americký krok označil za pošlapání práv Sýrie, která si na oblast činí nárok. »Libanon takový postoj zásadně odmítá. Vznikl by tím precedens, kdy by si určitá země mohla přisvojit území, které jí nepatří,« řekl.

Libanonský ministr zahraničí také vyzval ČR, aby nepřesouvalo svou ambasádu v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma, jak to učinily USA a jak to prosazuje prezident Miloš Zeman. »Jsme přesvědčeni, že Jeruzalém je město pro všechny a nejenom pro jednu náboženskou skupinu,« řekl.

(čtk)