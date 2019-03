Ilustrační FOTO - Haló noviny

Stav nouze

Úřady amerického okresu Rockland severně od New Yorku vyhlásily v úterý stav nouze kvůli spalničkám, které se šíří rychlostí nevídanou několik desítek let.

Neočkovaným dětem byl zakázán vstup do škol, nákupních center a dalších veřejných prostor, informoval list The New York Times. S potenciálně smrtelnou infekční nemocí se potýkají i další americké lokality, kde je velké procento neočkovaných dětí.

Na 6000 neočkovaných dětí nemůže od úterka chodit do škol, obchodních center, restaurací, kostelů či synagog. Zákaz, který se nevztahuje například na dětská hřiště či další otevřené prostory, potrvá 30 dní.

»Nebudeme nečinně přihlížet, když jsou u nás děti v ohrožení,« uvedl k vyhlášení mimořádných opatření zástupce rocklandského úřadu Ed Day.

Na severním newyorském předměstí se rozšířily spalničky podobným způsobem, jako v dalších oblastech USA. Poté, co si nákazu přivezl jeden z místních obyvatel ze zahraničí, se začaly objevovat desítky případů mezi neočkovanými dětmi. Lékaři dosud potvrdili nemoc u 153 pacientů. V USA v posledních letech výrazně přibylo rodičů odmítajících z různých důvodů nechat očkovat své potomky, což přispívá k rychlému šíření nemocíjako jsou spalničky. Vedle Rocklandu se s nimi potýkají například některé lokality v Kalifornii či Texasu.

(čtk)