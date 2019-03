Ilustrační FOTO - Haló noviny

Stavba D3 pokračuje

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začne stavět část obchvatu Českých Budějovic, úsek dálnice D3 Úsilné - Hodějovice, v polovině dubna.

ŘSD podepsalo smlouvu se sdružením Hochtief, Colas, M-Silnice, jež nabídlo v tendru nejnižší cenu. Součástí úseku bude téměř kilometr dlouhý tunel Pohůrka. Úsek bude dlouhý 7,2 kilometru, stát bude 5,28 miliardy Kč. Některé přípravné práce již ŘSD udělalo, řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Druhou část obchvatu, úsek dálnice D3 Staré Hodějovice - Třebonín, začnou firmy stavět dnes. Úsek dlouhý 12,5 kilometru by mělo postavit italsko-slovenské sdružení firem Salini Impregilo a Doprastav. Cena zakázky s DPH je sedm miliard Kč, stavba by měla být hotová v létě 2022.

Zatím poslední jihočeský úsek D3 Veselí nad Lužnicí - Bošilec dlouhý 5,1 kilometru otevřelo ŘSD v říjnu 2017. Na něj navazuje část Bošilec - Ševětín dlouhá 8,1 kilometru, bude stát 1,2 miliardy a první řidiči by po ní měli jet letos v červnu. Na posledním úseku D3 k hranicím s Rakouskem ŘSD připravuje dokumentaci EIA a vykupuje pozemky.

Jihočeská část dálnice D3 by měla být k hranicím s Rakouskem hotová do roku 2024, uvedlo ŘSD vloni. Ve stejném roce by se měla začít stavět D3 ve středních Čechách.

D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi, kde se napojí na rakouskou rychlostní silnici S10. Dálnice D3 by měla měřit zhruba 170 kilometrů, nyní je v provozu asi 50 kilometrů.

(ng)