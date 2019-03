Ilustrační FOTO - Haló noviny

Chybějí peníze na sociální služby

Ústecký kraj doplácí více než šedesáti procentům klientů pobytových sociálních služeb v Ústeckém kraji úhrady. Přijmout musí i ty, kteří nemají peníze na zaplacení služby.

Příspěvkové organizace Ústeckého kraje mají 1145 klientů, kteří kvůli nízkým příjmům nemají dost peněz na plnou úhradu, z toho 44 jich je v hmotné nouzi. Téměř většině zbývajících lidí po zaplacení stanovené úhrady zůstane hraniční zůstatek důchodu ve výši 15 procent. »Není tu zákonná povinnost rodinných příslušníků, kteří by museli úhradu doplatit. Proto vše doplácí kraj svým příspěvkovým organizacím a jiným formou dotace,« řekla vedoucí odboru sociálních věcí Petra Lafková.

Ústecký kraj spojuje s Karlovarským a Moravskoslezským relativně vyšší počet nezaměstnaných a vysoký počet vyloučených lokalit. »Pokud chceme klienty z těchto lokalit dostat z nepříznivé situace, musejí využívat sociální služby. Ta potřeba je tady zcela jiná než v jiných krajích, kde mají solventní klienty,« uvedla Lafková.

Ústecký kraj společně a Asociací krajů ČR apeluje na ministerstvo sociálních věcí, aby změnilo přerozdělování peněz podle aktuální situace v regionech. Zároveň asociace žádá stát o dvě miliardy korun na platy pracovníků sociálních služeb, které letos vzrostly o sedm procent. V Ústeckém kraji chybí na platy 345 milionů korun. Kraj je podle náměstka hejtmana Martina Kliky (ČSSD) připraven v případě nouze uhradit náklady na mzdy, ale pouze pracovníků pobytových služeb. »Věříme, že do konce dubna bude jasno,« řekl Klika. »Vláda rozhodla o navýšení mezd, ale nevytvořila k tomu podmínky, měla by to podle nás napravit,« dodal.

Provozovatelé služeb oznámili, že pokud nedostanou další dotaci, na konci září už nebudou mít peníze na zajištění služby. »My jsme jeden rok dopláceli na sociální služby 21 milionů korun, ale neumím si představit, že bychom museli dát třeba 100 milionů,« uvedl Klika.

