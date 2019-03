Bruselská noc dlouhých nožů?

Musím začít jedním konstatováním. Opravdu, ale opravdu nejsem obdivovatel pravicové politiky Viktora Orbána, nakonec si nejvíc rozumím s jeho největším maďarským odpůrcem, předsedou maďarských komunistů G. Thürmerem. Ale když se zamyslím nad tím, co straně FIDESZ maďarského premiéra Viktora Orbána provádějí v Bruselu, tak musím konstatovat, že to je už za hranou možného.

FIDESZ bylo pozastaveno členství v Evropské lidové straně, evropští lidovci započali »noc dlouhých nožů«, kterou režíruje sám šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker. A hrálo se tvrdě, jak naznačil sám Orbán. Cílená »likvidace« však skončila dřív, než začala. Původně totiž měla být strana FIDESZ úplně vyloučena. Lidovci si však uvědomili, že by je odchod strany Viktora Orbána oslabil, a tak vzali zpátečku, jak je ostatně jejich dobrým zvykem, a to jak u nás, tak v Bruselu.

A co bruselským byrokratům tolik vadí? No, to je jasné, pravda o jejich politice, oni to tedy nazývají »kampaň proti Bruselu«, kterou rozjela maďarská vláda. Kritiku, natož pravdu, totiž Brusel nepromíjí a přísně trestá. Ptáte se, kde je vzývaná svoboda slova teď? Nechci být neslušný, proto nechám na každém, aby si odpověděl na moji otázku sám.

Maďarský premiér se měl navíc podle bruselského panstva omluvit. Ale za co? Za to, že právem kritizuje zcela nekompetentního Junckera za migraci? To jako vážně? Nebo si snad někdo myslí, že Brusel v čele s šéfem Evropské komise udělal něco pro to, aby ochránil občany členských států před nelegálním vpádem nájezdníků? A co ochrana evropských hranic? Tu Brusel přece neřeší. Mám pokračovat? Mocipáni, a především evropští lidovci, ukázali svoji pravou tvář.

Rozhodně nejen V. Orbán, ale také my komunisté zejména nesmíme dopustit, aby Brusel umlčel všechny ty, co nemají stejný názor například na migrační politiku a bezpečnost Evropy. V tomto ohledu se musí EU změnit. Názory členských států jsou důležité a bruselský diktát musí jednou provždy skončit. NENECHME TO TAK!

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM