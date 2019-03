Proto půjdu k volbám…

Nedávná demonstrace středoškoláků za ochranu klimatu, jež vlastně probíhala v celé Evropě, byla akce zasloužící si pochvaly. Málokdo si totiž uvědomuje, k jakým ekologickým změnám za poslední století došlo a že náš vzduch je »jiný«než ten, který dýchali naši prapradědečkové. Připomínám i nález pozůstatků člověka, nazvaného podle místa nálezu Ötzi, jenž tu žil před pěti tisíci lety a byl pohřben ve »věčném ledu« vysoko v Tyrolských Alpách. I ony nám potvrdily nesmírné změny, k nimž došlo vinou lidské činnosti. Pochopitelně klima, i když jako by mělo být bez hranic, se přece jen trochu liší podle oblastí. Je trochu jiné u nás v jižních Čechách než, dejme tomu, na Ostravsku anebo v hlavním městě. Množství továren, soustředění automobilů a jejich zplodin, méně lesů s »dýchajícími« stromy udělaly v tamních regionech své. A ve světě je to stejné. Jsou tedy jen lepší a horší regiony. I tak ovšem klima oproti minulosti – a dodejme i voda, jak nám dosvědčil roztátý led z mnoha desítek starých ledovců – se liší od nepříliš dávné minulosti.

S nápadem každý pátek, i když zřejmě s každým pátkem se dopředu nepočítá, protože co trvá dlouho, nakonec se obyčejně rozplizne, přišla patnáctiletá švédská studentka Greta Thunbergová a je dobré, že našla následovníky. Nedivila bych se, kdyby se skutečně stala největší adeptkou na Nobelovu cenu míru, protože je anomálií, že si vůbec někdo dovolil vyslovit návrh, aby tuto cenu dostal americký prezident Trump. Ten totiž patří mezi největší odpůrce Pařížských klimatických dohod a nemíní se jimi ve Spojených státech řídit. Tak jeho země patřící k největším devastátorům klimatu nadále bude rušit pozitivní snahy ostatních. Je proto tragédií pro lidstvo, že v Brazílii zvítězil v prezidentských volbách ultraparavicový kandidát Bolsonaro, který okamžitě uvolnil omezení na likvidaci dalších hektarů deštného pralesa, který je nazván pro svůj rozsah »plícemi světa«. Jeho vzorem je, jak prohlásil, Trump, který ho také pochválil za jeho postoje přímo v Bílém domě. Tyto postoje se pochopitelně týkají také přístupu k ochraně klimatu.

Středoškoláci nám svou akcí vlastně ukázali, že jde o jejich budoucnost, že by tedy měli mít právo říci k věci své. Trump naopak nám svými činy sděluje, že mu vůbec nejde o budoucnost, ale momentální výhody, které přinášejí bohatství některým kapitálovým kruhům, později »nechť přijde potopa«.

To vše bychom měli položit na váhu při rozhodování, komu dát svůj hlas a komu ne v blížících se volbách do Evropského parlamentu. Jde skutečně o budoucnost našich dětí, tedy těch středoškoláků, kteří nyní pozvedli svůj hlas, o to, zda tento parlament ovládnou ti, kterým jde o momentální profit, anebo ti, kterým jde o to, aby svět byl nadále dobrým čistým domem pro všechny. Pro to jsem také já. Pro to jsme my komunisté. Proto půjdu k volbám a budu volit kandidátku KSČM – Česká levice společně!.

Alena NOHAVOVÁ, předsedkyně Krajského výboru KSČM Jihočeského kraje