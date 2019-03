Podpis kolem Golan

V souvislosti s návštěvou premiéra Izraele ve Spojených státech podepsal americký prezident 25. března 2019 dekret, kterým USA uznaly izraelskou suverenitu nad Golanskými výšinami, tedy jakousi Českomoravskou vysočinou na Blízkém východě. Izrael si tyto výšiny přivlastnil po tzv. šestidenní válce z roku 1967, pouze malou část, jakýsi nárazníkový pás se zničeným městem Kuneitra, později vrátil Sýrii, aby si však většinu nechal a od roku 1981 po schválení zákona o Golanských výšinách, kterým rozšířil izraelské právo a správu nad nimi, dokonce udělal krok k jejich »definitivnímu« přivlastnění.

Zdejší původní obyvatelé, asi třicet pět tisíc, převážně Drúzové, si většinou ponechali syrské státní občanství. Izrael ovšem dělá vše, aby se změnil poměr počtu obyvatel, a systematicky zde v nově budovaných kibucech a i mimo ně buduje své civilní základny, kam přestěhovává židovské obyvatele. V současné době má zde být již postaveno ke čtyřiceti izraelských osad s dvaceti tisíci novými obyvateli.

Byl jsem dvacet let po anexi v podhůří Golan. Zničená Kuneitra, která Izraeli už nebyla k ničemu, byla neobyvatelná. Izraelské tanky a dělostřelba dokázaly rozbít i betonové bloky a pevné zdi mezi domy. Nikdo tu už nežil. Nová Kuneitra byla postavena o několik kilometrů dál. Sám, odtrhnul jsem se od svých druhů, jsem se procházel zříceninami a byl zřejmě v hledáčku izraelské pozorovatelny, která si mapovala kraj pod výšinou nad Kuneitrou a hlídala každý pohyb. Lidé, kteří v nové Kuneitře žili, a mnozí uprchli z Golan, prý osmdesát tisíc, se tehdy stále chtěli »vrátit domů«. Uměl jsem je pochopit.

Podpis Donalda Trumpa i jim, pokud syrská občanská válka, nezničila i tento kraj, naděje zbrzdily. Aniž bych chtěl přehánět, jde o další Mnichov, tentokrát blízkovýchodní. Svět sice odmítl zmíněný podpis, jenž je dokonce v rozporu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 497, ale s něčím podobným si Trump a jeho administrativa starosti nedělá. Zda budeme následovat jeho příkladu - chtěli jsme přece být druzí, alespoň podle prezidenta Zemana, v rozhodnutí přestěhovat české velvyslanectví do Jeruzaléma a také ústy prezidenta jsme tento záměr vyhlásili, proč bychom nemohli být druzí v uznání izraelské suverenity nad Golanami? – pokud jde o změnu statusu Golanských výšin, nevím. Všechno je možné. V opačný přístup, pokud jde o Česko, nevěřím. Jsme příliš závislí na pokynech z Washingtonu. Také proto přímo v Kongresu USA jako jeden z mála politiků světa má svou bustu Václav Havel. Poslušnost se totiž cení.

Svět ovšem zatím tedy vyjadřuje nesouhlas s Trumpovým rozhodnutím. Včetně Evropské unie. Jak dlouho to Bruselským vydrží, nelze odhadnout. Jisté je, že další »Mnichov« byl však 25. března podepsán, i když tvrzení o tom, že něco podobného se dnes nemůže uskutečnit, údajně stále platí. Jenže to by hegemonem světa nesměly být Spojené státy a v jejich čele Donald Trump.

