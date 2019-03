Jaro podle Michaela

Nevím, jak vy, ale vždy, když slyším o zneužívání dětí, tak se z pacifisty měním v ultramilitantního násilníka. Povětšinou se o takových věcech dozvídám z televize, nebo samozřejmě a jak jinak, z internetu. Prostě, chtěl jsem říci, že se mi po vyslechnutí či přečtení takovéto zprávy takzvaně otevírá kudla v kapse.

Před nedávnem se mi zase otevírala. Světem proběhla zpráva o tom, jak jistá nejmenovaná televizní stanice odvysílala dokument o zpěvákovi, kterého jsem v mládí zbožňoval. Miloval jsem jeho zpěv a hltal jsem jeho videoklipy v televizi. Chtěl jsem vypadat jako on, stejně jako on chtěl být bělochem, já jsem chtěl být jím. Musím říci, že ani jedno se nezdařilo. A to je dobře.

Michael Jackson, několikrát obviněný z pedofilie a v dokumentu vysílaném již zmiňovanou televizí zcela jasně prokázanou a hlavními protagonisty dosvědčenou chorobou, však dále září v rádiích a nočních klubech.

Potud asi vše v pořádku. Není v naší moci, aby tento pederast, respektive jeho úžasné písně byly zakázány. Nevím, jak vy, ale já rádio, když zpívá on, vypínám nebo přeladím. Docela mě však ničí, když se dívám na kamarádky, kterak se jim rozvlní boky v rytmu jeho písní.

Onehdy jsem se zeptal, jak je možné, že když se ve zprávách dívají na to, kolik dětí bylo zneužito s tichým souhlasem a přehlížením církve, mění se ženy v krvelačné šelmy a netají se tím, že by při odsouzení tohoto fráterníka rády zmáčkly spoušť, ale v případě »Majkla Džeksna« se rozvlní a jejich duše tají. Odpověď dodnes neznám.

Lucie Bílá v jedné své písni zpívá »do ženský nevidíš«. Ve většině případů si troufám říci, že bych chtěl do ženské vidět, ale tento případ to není, opravdu si myslím, že není o co stát.

Jednou mi bylo odpovězeno: »On přece tak krásně zpívá a tančí.« Kdyby byl Majkl účetní, asi by řekla: »Mně nevadí, že je pederast, on krásně počítá daně.«

A abych nezapomněl, měl jsem psát o jaru. Takže jaro budiž pochváleno, ale hlavně ať není zneužito.

Pavel JÁCHYM