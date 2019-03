Ilustrační FOTO - Pixabay

Přibudou další dobíjecí stanice

V Česku by mělo vzniknout dalších 125 dobíjecích stanic pro elektromobily.

Stát na jejich výstavbu poskytne zájemcům až 130 milionů korun z evropských fondů. Stanice by měly být hotovy nejpozději do poloviny roku 2022, informovalo ministerstvo dopravy. V současné době je v Česku přes 400 dobíjecích stanic.

O dotaci na vybudování dobíjecích stanic se mohou zájemci přihlásit do 31. července 2019. Šanci peníze získat ale bude mít pouze uchazeč, který již na území členských států EU provozuje alespoň deset veřejně přístupných dobíjecích stanic a který na základě programu vytvoří v Česku rovnoměrnou síť čítající zmíněných 125 dobíjecích stanic. Příspěvek ministerstva může tvořit až 70 procent celkových výdajů.

»Na základě hodnotících kritérií, kterými jsou hospodárnost, připravenost a relevance projektu, bude z předložených žádostí vybrán jeden projekt, který nejlépe naplní tato kritéria,« oznámilo ministerstvo.

Jde už o třetí dotační výzvu ministerstva na výstavbu dobíjecích stanic, ve které poskytuje peníze z Operačního programu doprava 2 (OPD). Do konce programového období 2014-2020 plánuje úřad ještě jednu. Všechny počítají s výstavbou 125 stanic. Celkem by tak mělo nejpozději do roku 2023 vzniknout za evropské peníze zhruba 500 dobíjecích stanic pro elektromobily.

Ministerstvo pro podporu infrastruktury pro alternativní paliva využívá zejména OPD. V něm má na elektromobilitu vyčleněno 850 milionů korun. Většina z těchto peněz by měla směřovat na výstavbu páteřní sítě rychlodobíjecích stanic, další na doplňkovou síť stanic.

(ng)