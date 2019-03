Ilustrační FOTO - Pixabay

Vycpaná vlčice skončí v muzeu

Na Českolipsku ráno uhynula mladá vlčice, kterou srazilo auto.

Mrtvé zvíře převzali pracovníci Vlastivědného muzea v České Lípě. Muzeum si vlčici ponechá jako exponát do sbírky, vystavit ji chce do půl roku, řekl ředitel muzea Zdeněk Vitáček. »Protože je to první vlk, který se v takto zachovalém stavu dostal do muzea, tak bude sloužit k uložení do sbírky jako dokladový exemplář o návratu vlků do oblasti Českolipska,« uvedl Vitáček. Stáří vlčice odhadl na dva až tři roky. »Budeme dělat dermoplastický preparát, to znamená klasickou vycpaninu, a pak budeme stavět i kostru,« řekl. Podle něho se budou provádět i genetické testy, aby se zjistilo, odkud vlčice pochází.

Auto srazilo vlčici na silnici druhé třídy mezi obcemi Kuřivody a Dolní Krupá. »Řidič s vozidlem Škoda Octavia jel ve směru od Kuřivod, kde mu v lesním úseku z levé strany bezprostředně do jízdní dráhy vběhl vlk. Řidič již neměl pro krátkou vzdálenost střetu se zvířetem možnost zabránit,« uvedla na webu policie policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Návrat vlků znepokojuje myslivce a chovatele hospodářských zvířat. Vlčí smečky mohou být nebezpečné i lidem. Podle monitoringu Hnutí Duha a dalších spolků byl loni v České republice prokázán výskyt vlků v 16 teritoriích. V deseti případech šlo o smečky, v pěti případech o vlčí pár, v jednom případě byl zmapován jeden osamocený vlk. Zpravidla se pohybují v pohraničních horách, jediná vnitrozemská smečka už pátým rokem obývá právě Ralskou pahorkatinu v blízkosti Doks na Českolipsku. Rozmnožila se poprvé v roce 2014. Od té doby se jim tam daří a úspěšně se rozmnožují, loňských mláďat bylo minimálně pět.

(ng)