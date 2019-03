Ilustrační FOTO - Haló noviny

Byty za babku

Bulharskou vládní stranu GERB premiéra Bojka Borisova zasáhl skandál s levnými nákupy luxusních bytů, který vyvolává podezření na korupční jednání.

Kvůli aféře odstoupila ministryně spravedlnosti Cecka Cačevová, šéf poslanecké skupiny GERB Cvetan Cvetanov a dva náměstci ministrů, informovala bulharská média. Cvetanov, který v GERB nadále zůstává druhým nejvlivnějším politikem po Borisovovi, řekl, že z parlamentu odchází, aby umlčel další spekulace, že by mohl díky svému postavení bránit dalšímu vyšetřování. Zároveň popřel, že by se dopustil něčeho špatného. Uvedený skandál kolem bytů propukl minulý týden. Vyšlo údajně najevo, že Cvetanov, Cačevová a další získali v sofijské prestižní čtvrti Iztok za podstatně nižší než tržní ceny byty v luxusní budově společnosti Arteks. Cvetanovův je mimo jiné vybavený vlastním výtahem vedoucím z garáže do obývacího pokoje.

Podle serveru Balkan Insight Cvetanov koupil byt o velikosti 240 metrů čtverečních za 627 eur (16 163 korun) za metr čtvereční. Celkem pak i za příslušející dvoumístnou garáž zaplatil 190 000 eur (4,9 milionu korun). Podle katalogu společnosti Arteks se přitom cena bytů v jejím komplexu pohybuje mezi 2500 a 3500 eur za metr čtvereční.

(čtk)